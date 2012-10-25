62 گروه بازرسی در سیستان و بلوچستان سلامت دام قربانی را کنترل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سرگزی اظهار داشت: این اقدام به منظور حفظ سلامت مصرف کنندگان گوشت دام قربانی و تامین بهداشت عمومی انجام می شود.

وی گفت: علاوه بر شبکه های دامپزشکی در شهرستان ها تمامی درمانگاه های این نهاد نیز آماده معاینه رایگان دام هستند.

وی افزود: به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام بویژه تب کریمه کنگو ضروریست مردم برای قربانی کردن، دام دارای سابقه بهداشتی مورد تایید دامپزشکی تهیه کنند.

مدیر کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان بیان داشت: در روز عید قربان خدمات نظارت بهداشتی و شرعی بر ذبح دام از ساعت هفت صبح تا 13 بعد از ظهر در محل کشتارگاه های مجاز دام که تحت نظارت دامپزشکی هستند، به طور رایگان انجام می شود.

وی افزود: همچنین مردم استان می توانند در زمینه تهیه دام قربانی سالم با شماره تلفن 1512 تماس گیرند و از خدمات مشاوره ای کارشناسان شبکه های دامپزشکی و جهاد کشاورزی بهره مند شوند.