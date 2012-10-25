  1. بین الملل
۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۱۲

پس از اشتون صورت گرفت:

سفر نخست وزیر ایتالیا به سرزمین های اشغالی/ امضای 5 توافق همکاری

سفر نخست وزیر ایتالیا به سرزمین های اشغالی/ امضای 5 توافق همکاری

یک رسانه چاپ سرزمین های اشغالی از سفر نخست وزیر ایتالیا به اسرائیل از زمان تصدی پست نخست وزیری و امضای 5 توافق همکاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "ماریو مونتی" به همراه شش وزیر قرار است که امروز پنجشنبه در اولین سفر رسمی خود از زمان تصدی پست نخست وزیری پس از سیلویو برلسکونی به سرزمین های اشغالی سفر کرده و 5 توافق همکاری را با صهیونیست ها امضا کند.

مونتی در این سفر با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر و "شیمون پرز" رئیس این رژیم دیدار می کند و این دیدار پس از سفر "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی مونتی به سرزمین های اشغالی در هفته جاری صورت می گیرد.

این سفر در پی انتقادهای تند وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از اتحادیه اروپا و تصویب پیمان بازرگانی اروپا اسرائیل توسط پارلمان اروپایی انجام می شود. 
 

کد مطلب 1728399

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها