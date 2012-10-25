سفر نخست وزیر ایتالیا به سرزمین های اشغالی/ امضای 5 توافق همکاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "ماریو مونتی" به همراه شش وزیر قرار است که امروز پنجشنبه در اولین سفر رسمی خود از زمان تصدی پست نخست وزیری پس از سیلویو برلسکونی به سرزمین های اشغالی سفر کرده و 5 توافق همکاری را با صهیونیست ها امضا کند.

مونتی در این سفر با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر و "شیمون پرز" رئیس این رژیم دیدار می کند و این دیدار پس از سفر "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی مونتی به سرزمین های اشغالی در هفته جاری صورت می گیرد.

این سفر در پی انتقادهای تند وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از اتحادیه اروپا و تصویب پیمان بازرگانی اروپا اسرائیل توسط پارلمان اروپایی انجام می شود.

