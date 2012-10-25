به گزارش خبرنگارمهر، علی بیروتی صبح پنجشنبه در آیین افتتاح ایستگاه شماره2 آتش نشانی شهرداری گناوه اظهار داشت: با توجه به افزایش جمعیت شهر گناوه و به علت رشد سریع شهر در محلات شمال و شمال شرقی شهرداری اقدام به راه‌اندازی این ایستگاه آتش نشانی برای خدمات رسانی سریع‌تر و مطلوب‌تر به هنگام وقوع حوادث کرد.

شهردار گناوه خاطرنشان ساخت: متاسفانه در سال‌های گذشته در این محلات که از محلات پرجمعیت شهرگناوه هستند خلا وجود این ایستگاه در هنگام حوادث به شدت احساس می شد و اگر خدای ناکرده اتفاقی رخ می داد، آتش‌نشانان باید مسافت سه کیلومتری را طی می کردند تا به این محلات برسند وآن زمان هم دیگر برای خانه ای که دچار حریق شده بود، بسیار دیر بود.

شهردار بندر گناوه در پایان تصریح کرد:باید مدت زمانی که آتش نشانان ما در محل حادثه حاضر می شوند به زیر 15 دقیقه برسد و راه اندازی این ایستگاه گامی بلندی در راستای تحقق این هدف است.

خدمات‌رسانی به محلات شمالی و روستاهای اطراف گناوه



مسئول ایستگاه شماره دو آتش نشانی شهرداری گناوه نیز در آئین گفت: با توجه به گسترش روزافزون بندر تجاری گناوه و لزوم ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سریع و بهینه به شهروندان، شهرداری اقدام به راه اندازی ایستگاه شماره 2 آتش نشانی در تقاطع میدان امام علی (ع)، بلوار فضلیت و جاده گناوه گچساران کرد.

حسین بهروزی افزود: این ایستگاه که در هر شیفت 11 نفر نیرو دارد به شهروندان کوی مال سادات، بخشی از باباعلیشاه و نیز روستاهای اطراف خدمات رسانی می کند.

وی با تشکر از اقدام ارزنده شهردار گناوه در راه اندازی این ایستگاه گفت: امیدواریم با توجه به امکانات فراهم شده و نزدیکی به بخش های شمالی گناوه بتوانیم رضایت بهتر همشهریان را فراهم کنیم.

بهروزی با اعلام شماره 3400348 به عنوان خط ارتباطی مردم با ایستگاه شماره 2 گفت: در تلاش هستیم با کمک مخابرات و با ایجاد زیرساخت ها این ایستگاه رابه شماره 125 متصل کنیم .