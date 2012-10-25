حضور سادات و نوادگان ائمه (ع) در شمال سابقه طولانی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خواجه نزاد از نگارش مدخل بقاع متبرکه در مرکز دانشنامه گلستان خبر داد و گفت: 116 بقعه متبرکه شامل امام زاده، معصوم زاده، زیارتگاه، سقاخانه و قدمگاه در استان وجود د ارد که مورد احترام اهالی هستند.

وی درباره پیشینه حضور سادات افزود: بعضی مورخین حضور سادات در شمال ایران از جمله استراباد و جرجان را از زمان خلافت مامون عباسی می دانند و معتقدند که آوازه ی بیعت مامون با امام رضا (ع) باعث شد تا سادات به این منطقه بیایند حتی منابع دیکر تصریح کرده اند که مردم استراباد از روز اول مذهب امامی داشتند. نویسنده با اشاره به روایات سهمی جرجانی از حضور شیعیان و سادات در جرجان خبر می دهد.



همایش روش های نوین در صنعت طیور



همایش آموزشی روش های نوین در صنعت طیور و کشاورزی ارگانیک در مینودشت برگزار شد.



مدیر کل زندانهای استان گلستان در افتتاحیه این همایش ضمن تقدیر و تشکر از مسئولین حاضر در همایش صنعت طیور و کشاورزی ارگانیک گفت: ایجاد اشتغال در مجموعه زندانها یکی از مهمترین راهکارههای احیای زندانیان است که با کمک بنیاد تعاون می توان به این مهم دست یافت.



محمود امینی در ادامه افزود: سازمان زندانها شرایط سختی را در مجموعه خودش دارد چرا که هدف آن اصلاح افرادی است که در زمان آزادی به جامعه کمکی که نکرده اند هیچ ،به خانواده خودشان نیز کمکی نکرده اند.افرادی که از ابتدا خشت اول زندگیشان را بر نادرستی بنا نهاده اند و همیشه از جامعه طلبکارند.



این مقام مسئول در ادامه ضمن تاکید بر تقش مهم بنیاد تعاون و حرفه آموزی صنایع زندانیان در بازسازی و اصلاح رفتار زندانیان گفت: مجموعه بنیاد تعاون و حرفه اموزی صنایع زندانیان کشور که در این همایش حضور دارند نقش مهمی در بازسازی و اصلاح رفتار زندانیان دارند.

پرداخت پیش از موعد حقوق بازنشستگان گلستان

مدیرکل تامین اجتماعی گلستان گفت: با توجه به فرارسیدن عید سعید قربان و اهمیت این روز بزرگ نزد اقوام مختلف گلستانی حقوق آبان ماه بازنشستگان و مستمری بگیران در این استان پیش از موعد مقرر پرداخت شد.



حسین امیری افزود: این استان ظرفیت ویژه ای برای توسعه تامین اجتماعی دارد و اکنون با اجرای برنامه عملیاتی، کلاس های آموزشی ،همراهی و تعامل کارکنان، اطلاع رسانی مستمر و همـکاری مطبـوعات در جهت معرفی و انعـکاس رویدادهای این سـازمان میزان افراد تـحت پوشش حدود 18 درصد افزایش داشته است .



در19 منطقه گلستان دعای عرفه برگزار می شود



همزمان با فرا رسیدن نهم ذیحجه ، دعای پرفیض عرفه با حضور اقشار مختلف مردم در 19منطقه گلستان برگزار می شود.



حجت الاسلام نجفی معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی گلستان گفت : نهم ذیحجه روزی است که هزاران زائر بیت الله الحرام به عرفات رفته و با دعا و استغفار به درگاه پروردگار، تضرع می کنند تا خدای مهربان گناهان آنها را ببخشد.



وی افزود:آیین دعای عرفه در مساجد و بقعه های متبرکه بطور همزمان با سراسر کشور در ساعت 2 بعد از ظهر در گلستان برگزار می شود و دعای عرفه در گرگان نیز در آستان مبارک امامزاده عبدالله (ع) برگزار خواهد شد.