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۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۲۷

حجت الاسلام حسینی:

گرایش جوانان به ورزش در کاهش آسیب های اجتماعی موثر است

گرایش جوانان به ورزش در کاهش آسیب های اجتماعی موثر است

اردکان - خبرگزاری مهر: امام جمعه اردکان گفت: گرایش جوانان به ورزش در کاهش ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی موثر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد حسینی شامگاه چهارشنبه در نشستی با رئیس اداره ورزش و امور جوانان و ورزشکاران و فعالین ورزشی این شهرستان بر ضرورت گرایش دادن نوجوانان و جوانان به ورزش به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی تاکید کرد.

وی افزود: امروز با احداث و راه اندازی سالن های ورزشی متعدد در سطح شهر و شهرستان اردکان زمینه مناسبی برای فعالیت اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان در رشته های مختلف ورزشی فراهم شده است.

امام جمعه اردکان ادامه داد: توسعه ورزش های همگانی به ارتقا روحیه عمومی مردم و افزایش سلامتی و نشاط مردم کمک می کند و در شرایط کنونی که کشور از نظر اقتصادی با مشکلاتی روبروست توجه به ورزش های همگانی می تواند راهگشا باشد.

در این نشست کارگر رئیس اداره ورزش و امور جوانان شهرستان گزارشی از موفقیت های اخیر ورزشکاران اردکانی و فعالیت هیئت های ورزشی ارائه کرد.

کد مطلب 1728430

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