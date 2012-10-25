  1. بین الملل
۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۵۱

با وجود اصرارهای اوباما؛

کلینتون در کابینه جدید اوباما جایی ندارد/ نخستین قربانی شکست سیاست‌ خارجی

کلینتون در کابینه جدید اوباما جایی ندارد/ نخستین قربانی شکست سیاست‌ خارجی

در اقدامی که به نظر می رسد برای تاثیر بر آرای مردم در انتخابات آمریکا عملی شده، اوباما اعلام کرد: هیلاری کلینتون با وجود اصرارهای فراوان من نپذیرفت در که در دولت بعدی وزیر خارجه بماند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه ان بی سی اعلام کرد: تمایل داشتم هیلاری کلینتون در سمت خود باقی بماند، ولی با وجود اصرارهای من وی تصمیم گرفته است که این پست را ترک کند.

وی افزود: اقدامات کلینتون عالی و وی تلاش خود را به بهترین وجه انجام داد.

برخی معتقدند با توجه به انتقادات شدید علیه سیاست خارجی دولت اوباما، وی با این اقدام در نظر دارد تغییر در سیاستهای آتی را به مردم اعلام کرده و در رقابت با رامنی پیش افتد.

کد مطلب 1728433

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