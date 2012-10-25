خانه تاریخی"بروس لی" فروخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک کنونی این خانه گفت به دلیل بی‌نتیجه بودن صحبت‌های وی با دولت درخصوص موزه کردن این خانه، تصمیم به فروش آن به مبلغ 23 میلیون دلار گرفته است.

این میلیاردر 90 ساله هنگ ‌کنگی افزود: در شرایطی که دولت هیچ‌گونه حمایتی از این طرح نمی‌کند، من نیز تمایلی به تبدیل کردن این خانه به موزه ندارم.

سه طبقه کردن خانه، ساخت سینما، کتابخانه و مرکز آموزش هنرهای رزمی در این خانه از جمله شرایط «یو پانگلین» برای اهدای این مکان به دولت برای تبدیل آن به موزه بود که به دلیل مخالفت دولت هنگ‌کنگ، وی از انجام این کار صرف نظر کرد.

این خانه که در فضایی به مساحت 460 متر مربع ساخته شده، اکنون یک هتل مجلل دو طبقه است و اجاره هریک از اتاق‌های آن 25 دلار در ساعت هزینه دارد.

بروس لی از مشاهیر ورزش‌های رزمی و سینمای جهان به شمار می‌آید. وی در سال 1973 در 32سالگی در گذشت. از فیلم‌های او می‌توان به " اژدها وارد می‌شود" و " خشم اژدها" اشاره کرد.

