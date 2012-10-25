  1. ورزش
۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۴۴

آنچلوتی پس از پیروزی:

باید گل‌های بیشتری به دیناموزاگرب می‌زدیم/ با 10 امتیاز صعود می‌کنیم

باید گل‌های بیشتری به دیناموزاگرب می‌زدیم/ با 10 امتیاز صعود می‌کنیم

سرمربی تیم فوتبال پاری سن ژرمن پس از پیروزی تیمش مقابل دیناموزاگرب از عملکرد شاگردانش تمجید و اعلام کرد این تیم شانس خوبی برای صعود از این گروه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارلو آنچلوتی در کنفرانس خبری بعد از بازی گفت: از نتیجه بازی کاملا راضی هستم. نمایش خوبی داشتیم و بازی را کنترل کردیم. بازی زیبایی نبود اما خوشحالم که نتیجه را از آن خود کردیم. باید گل های بیشتری به ثمر می رساندیم و موقعیت آن را هم داشتیم. زلاتان در این بازی بیشتر از یک گل به ثمر نرساند اما گل او بسیار مهم بود. او در مقابل دروازه کم دقت بود.

آنچلوتی در ادامه افزود: بعد از یک نمایش ضعیف مقابل مارسی، پاستوره در این بازی بسیار خوب بود. او ساده و موثر بازی کرد. "جرمی منز" از پاس و گلی که به ثمر رساند خیلی خوشحال بود، من همیشه از او انتظار بالایی دارم چرا که توانایی اش را دارد. امیدوارم حتی بهتر از این بازی کند.

سرمربی ایتالیایی پاری سن ژرمن گفت: موقعیت ما در گروه اکنون خوب است. هنوز 3 بازی دیگر باقی مانده و شانس این را داریم که با کسب پیروزی مقابل دیناموزاگرب در خانه 9 امتیازی شویم که قبل از بازی مقابل دیناموکیف و پورتو برای ما خوب است. فکر می کنم حتی با 10 امتیاز هم بتوانیم از این گروه صعود کنیم.

دیدار تیم های دیناموزاگرب و پاری سن ژرمن در چارچوب روز دوم از هفته سوم مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته با پیروزی 2 بر صفر پاری سن ژرمن به پایان رسید.

کد مطلب 1728438

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