احداث دهکده توریستی،تفریحی در حاشیه سد امند شبستر

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی امروز پنجشنبه در بازدید از طرح سرمایه‌گذاری سد امند افزود: منطقه نمونه گردشگری سد امند شهرستان شبستر را به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، نزدیکی به مسیر فرودگاه و راه آهن و فاصله کم تا شهر تبریز بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری طرح گردشگری، اقامتی و تفریحی است.

وی اظهار داشت: ساخت ویلاهای اقامتی در محوطه اطراف رودخانه، هتل پنج ستاره، کافی شاپ‌های سنتی و مدرن، رستوران و دهکده سنتی عشایری با آلاچیق‌های ساخته به سبک عشایر که به ارائه غذاهای سنتی و بومی آذربایجان شرقی می‌پردازد، از جمله اماکن اقامتی و پذیرایی در حال ساخت در منطقه نمونه گردشگری سد امند هستند.

عضو شورای مشورتی گردشگری کشور ابراز داشت: منطقه نمونه گردشگری سد امند با سرمایه گذاری بخش خصوصی، شاخص خوب توسعه گردشگری استان محسوب می شود.

محمدی تصریح کرد: در دریاچه سد خاکی «امند» که زیستگاه درناهای روسی است ماهی کپور پرورش و نگهداری می‌شود و برای زیبایی مسیر دسترسی به آن بیش از شش هزار اصله نهال درخت اقاقیا توسط سرمایه گذار طرح کاشته شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی این طرح سرمایه گذاری در زمینی به وسعت بیش از 80 هکتار توسط بخش خصوصی در حال اجراست.