۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۱۵

محمدی خبر داد؛

احداث دهکده توریستی،تفریحی در حاشیه سد امند شبستر

تبریز-خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از احداث دهکده توریستی،تفریحی در حاشیه سد امند شبستر خبردادو گفت: تاکنون بالغ بر 90 میلیارد ریال برای ساخت فاز نخست این طرح دهکده توریستی تفریحی، اقامتی هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی امروز پنجشنبه در بازدید از طرح سرمایه‌گذاری سد امند افزود: منطقه نمونه گردشگری سد امند شهرستان شبستر را به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، نزدیکی به مسیر فرودگاه و راه آهن و فاصله کم تا شهر تبریز بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری طرح گردشگری، اقامتی و تفریحی است.

وی اظهار داشت: ساخت ویلاهای اقامتی در محوطه اطراف رودخانه، هتل پنج ستاره، کافی شاپ‌های سنتی و مدرن، رستوران و دهکده سنتی عشایری با آلاچیق‌های ساخته به سبک عشایر که به ارائه غذاهای سنتی و بومی آذربایجان شرقی می‌پردازد، از جمله اماکن اقامتی و پذیرایی در حال ساخت در منطقه نمونه گردشگری سد امند هستند.

عضو شورای مشورتی گردشگری کشور ابراز داشت: منطقه نمونه گردشگری سد امند با سرمایه گذاری بخش خصوصی، شاخص خوب توسعه گردشگری استان محسوب می شود.

محمدی تصریح کرد: در دریاچه سد خاکی «امند» که زیستگاه درناهای روسی است ماهی کپور پرورش و نگهداری می‌شود و برای زیبایی مسیر دسترسی به آن بیش از شش هزار اصله نهال درخت اقاقیا توسط سرمایه گذار طرح کاشته شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی این طرح سرمایه گذاری در زمینی به وسعت بیش از 80 هکتار توسط بخش خصوصی در حال اجراست.

