عباس قبادی در گفتگو با مهر گفت: نتیجه پایش کیفیت و سلامت نان کشور در سه ماهه دوم امسال، میزان 7 درصدی استفاده از جوش شیرین را نشان می‌دهد که از بین نان‌های سنتی، در نان سنگک این رقم به صفر رسیده است؛ لذا ضرورت دارد دستگاههای نظارتی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این امر نظارت داشته باشند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از مشکلات اصلی در تولید نان، مصرف موادی مانند جوش شیرین در فرآوری خمیر نان است؛ این در حالی است که مرکز پژوهش‌های غلات و شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق 14گانه شرکت بازرگانی دولتی ایران در اجرای ماموریت‌ها و وظایف محوله، به طور مستمر به پایش کیفیت نان تولیدی با نمونه‌برداری و بر اساس استاندارد ملی 2628 اقدام می‌کنند که آمار دریافتی از کارشناسان کنترل کیفی از سراسر کشور نشان می‌‌دهد از کل نمونه‌های نان به تعداد 2 هزار و 547 عدد، تعداد 178 مورد دارای Ph بالا هستند.

وی، نان سنگک را به عنوان کیفی‌ترین نان تولیدی کشورمعرفی و تصریح کرد: نتیجه پایش اخیر همچنین نشان می‌دهد که این نان در شرایط کاملا بهداشتی پخت می‌شود و تنها نانی است که میزان مصرف جوش شیرین در تهیه آن صفر اعلام شده‌ است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: تاکید ما به مسئولان آموزش این شرکت و همکاران سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای این است که به طور مستمر در جریان آموزش نانوایان، خطرات استفاده از جوش شیرین در تولید نان را به نانوایان گوشزد و برعدم استفاده از آن تاکید کنند.

قبادی با اشاره به اینکه استفاده از جوش شیرین در تولید نان، عملی خلاف و مغایر قانون است، گفت: باید در صدد باشیم تا همین مقدار کاربرد جوش شیرین در فرایند تولید نان را به صفر برسانیم.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به طرح مسئله، توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و اقدامات انجام شده در راستای تولید نان سالم، حذف کامل جوش شیرین از نان، نیازمند مشارکت دستگاههای ذیربط بویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی با راهکار اقدامات نظارتی و تشدید برخورد با متخلفین و همکاری سازمان استاندارد جهت تدوین استانداردهای نان بهداشتی است.