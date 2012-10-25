دانشگاه سراسری قم قهرمان مسابقات کانوی بتنی گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی احمدوند صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل موسسه آموزش عالی علوم و توسعه آریای گرمسار، ضمن اشاره به قهرمانی تیم قم در مسابقات کانوی بتنی گرمسار گفت: شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات در شش گروه ده نفره به رقابت پرداختند.

وی افزود: در این مسابقات تیم های دانشگاه سراسری قم و دانشگاه های آزاد جمهوری اسلامی ایران واحد های سیستان و بلوچستان، اسلامشهر، سراب، مرند و یزد با یکدیگر به رقابت علمی پرداختند.

رئیس موسسه آموزش عالی علوم و توسعه آریای گرمسار با اشاره به این که این مسابقات در چهار مرحله با مجموع 300 امتیاز برگزار شد، خاطر نشان کرد: دانشگاه سراسری قم 220 امتیاز،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب 207 امتیاز و دانشگاه آزاد واحد یزدی 185 امیتاز کسب کردند و رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

احمدوند یادآور شد 60 دانشجو از شش استان کشور در این مسابقات که در گرمسار برگزار شد شرکت کرده و به تبادل اطلاعات، دانسته ها و دستاوردهای خود در زمینه کانوی های بتنی یا همان قایق های بتنی پرداختند.

وی با اشاره به این که این مسابقات درسه روز متوالی برگزار شد، تصریح کرد: روز اول مسابقات تست شناوری کانوی ها و آموزش پارو زنی، روز دوم ارائه شفاهی دفترچه فنی و مهندسی کانوی بتنی و روز سوم برگزاری مسابقات کانوی بتنی در مرکز تحقیقات بتن " متب" و دریاچه آزادی فدراسیون قایقرانی انجام شد.

گفتنی است دومین دوره مسابقات کانوی بتنی را مرکز تحقیقات بتن " متب " برگزار کننده مسابقات دانشجویی موسسه بین المللی بتن ACI، با همکاری فدراسیون قایقرانی جمهوری اسلامی ایران، انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران و دانشگاه علوم و توسعه آریا، با مجوز وزارت علوم و تحقیقات فناوری برگزار کرده است.

