۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۲۹

احمدوند خبر داد:

دانشگاه سراسری قم قهرمان مسابقات کانوی بتنی گرمسار

گرمسار- خبرگزاری مهر: رئیس موسسه آموزش عالی علوم و توسعه آریای گرمسار از قهرمانی دانشگاه سراسری قم در مسابقات علمی کانوی بتنی گرمسار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی احمدوند صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل موسسه آموزش عالی علوم و توسعه آریای گرمسار، ضمن اشاره به قهرمانی تیم قم در مسابقات کانوی بتنی گرمسار گفت: شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات در شش گروه ده نفره به رقابت پرداختند.

وی افزود: در این مسابقات تیم های دانشگاه سراسری قم و دانشگاه های آزاد جمهوری اسلامی ایران واحد های سیستان و بلوچستان، اسلامشهر، سراب، مرند و یزد با یکدیگر به رقابت علمی پرداختند.

رئیس موسسه آموزش عالی علوم و توسعه آریای گرمسار با اشاره به این که این مسابقات در چهار مرحله با مجموع 300 امتیاز برگزار شد، خاطر نشان کرد: دانشگاه سراسری قم  220 امتیاز،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب 207 امتیاز و دانشگاه آزاد واحد یزدی 185 امیتاز کسب کردند و رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

احمدوند یادآور شد 60 دانشجو از شش استان کشور در این مسابقات که در گرمسار برگزار شد شرکت کرده و به تبادل اطلاعات، دانسته ها و دستاوردهای خود در زمینه کانوی های بتنی یا همان قایق های بتنی پرداختند.

وی با اشاره به این که این مسابقات درسه روز متوالی برگزار شد، تصریح کرد: روز اول مسابقات تست شناوری کانوی ها و آموزش پارو زنی، روز دوم ارائه شفاهی دفترچه فنی و مهندسی کانوی بتنی و روز سوم برگزاری مسابقات کانوی بتنی در مرکز تحقیقات بتن " متب" و دریاچه آزادی فدراسیون قایقرانی انجام شد.

گفتنی است دومین دوره مسابقات کانوی بتنی را مرکز تحقیقات بتن " متب " برگزار کننده مسابقات دانشجویی موسسه بین المللی بتن ACI، با همکاری فدراسیون قایقرانی جمهوری اسلامی ایران، انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران و دانشگاه علوم و توسعه آریا، با مجوز وزارت علوم و تحقیقات فناوری برگزار کرده است.

