برپایی سمینار یک روزه انسولین و دیابت ویژه متخصصان و فوق تخصصان

دکتر سیدمجتبی ابوالبقایی مدیر مرکز تحقیقات دیابت یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اپیدمیولوژی بیماری دیابت، دیابت بارداری، ارائه روش‌های نوین درمان با انسولین و انسولین‌های نوین و گاید لاین‌های جدید انسولین تراپی را از محورهای مورد بحث در این سمینار برشمرد و اظهار داشت: جایگاه انسولین پره میکس در درمان دیابت نوع دو، انسولین درمانی، شروع زود هنگام انسولین متناسب با نیاز بیمار از دیگر محورهی این سمینار است.

دکتر محمد افخمی نیز در حاشیه این سمینار در گفتگو با خبرنگار مهر بر عدم مصرف فست فودها به منظور مبتلا نشدن به دیابت تاکید کرد و گفت: عدم انجام فعالیت های ورزشی نیز می تواند از سن ابتلا به دیابت پیشگیری کند.

وی با بیان این که میزان شیوع دیابت در استان یزد کاهش داشته است گفت: در شهر های مختلف استان حدود 14/5 درصد افراد بالای 30 سال مبتلا به دیابت هستند.

وی بهترین روش برای تشخیص این بیماری انجام تست غربالگری دانست و افزود: افرادی که فاکتورهای خطر یعنی چاقی، فشار خون، چربی و ژنتیکی و ارثی را داشته باشند حتما باید این تست را انجام دهند.

این فوق تخصص غدد و متابولیسم توصیه کرد: به منظور پیشگیری از این بیماری بررسی سوابق فامیلی و ژنتیک و انجام ورزش منظم لازم است همچنین رژیم غذایی برای افراد چاق برای اینکه منجر به لاغری شود و ورزش برای افراد متناسب که چاق نشوند ضروری است.