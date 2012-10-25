به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری و رئیس شورای سیاستگذاری همایش بین‌المللی باران غدیر و اعضای این شورا، مسئله ولایت امیرالمومنین(ع) را مهم دانست و اظهار کرد: هر کسی که در زمینه ولایت امام علی(ع) مطالعاتی داشته باشد در مقابل عظمت و معنویت ایشان پیشانی خضوع بر زمین می‌گذارد.



این مرجع تقلید با اشاره به مطالعات وسیعی که برخی از اندیشمندان مسیحی درباره امیرالمومنین(ع) انجام داده‌اند تصریح کرد: آنها جایگاه و مقام والای امیرالمومنین(ع) را درک می‌کنند و مجذوب مواضع و آموزه‌های ایشان می‌شوند.



وی انتشار کتاب «الامام علی، صوت العدالة الانسانیه» از سوی جرج جرداق مسیحی را نمونه‌ای از درک عظمت امیرالمومنین(ع) برشمرد و تاکید کرد: جرج جرداق در نامه‌ای به مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی بیان کرده که در سیره امیرالمومنین(ع) مواضعی وجود دارد که دنیا روی آن حساب می‌کند و مستشرقان در مطالعات خود به این مسئله پی بردند اما نمی‌خواستند بگویند که چنین شخصیت والایی در شرق وجود داشته است.



آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی با بیان اینکه مردم دنیا محتاج رهبرانی همچون امام علی(ع) هستند بر لزوم ترویج فرهنگ غدیر و آموزه‌ها و سیره شخصیتی این امام بزرگوار تاکید کرد.



وی افزود: مردم دنیا اگر بخواهند روی سعادت را به خود ببینند و درست زندگی کنند و حق محرومان از بین نرود باید از سیره و کلام امیرالمومنین(ع) بهره بگیرند و این وظیفه مهم بر عده شیعیان مخلص است که آموزه‌های آن حضرت را ترویج کنند.



این مرجع تقلید خطاب به دست اندرکاران همایش بین‌المللی باران غدیر اظهار کرد: مسیری که شما برای معرفی امیرالمومنین(ع) انتخاب کرده‌اید مسیر خدمت به بشریت و فرهنگ اسلامی و دعوت به اسلام ناب است.



آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی تاکید کرد: تمامی ویژگی‌های رفتاری حضرت امیرالمومنین(ع) برای بشریت درس‌آموز است و حتی معاویه درباره عظمت ایشان سخن گفته است.



وی در پایان با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این همایش اظهار کرد: امیدوارم برگزاری این همایش باعث بسط و گسترش ولایت امیرالمومنین(ع) و عرضه آن بر تمام آزادمردان عالم شود.



در ابتدای این دیدار محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری و رئیس شورای سیاستگذاری همایش بین‌المللی غدیر و حجت‌الاسلام زائری دبیر این شورا گزارشی از نحوه برگزاری این همایش ارائه کردند.



سومین دوره همایش بین‌المللی باران غدیر با حضور 17 هنرمند برجسته از 6 کشور جهان به مدت 5 روز و توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در تهران و مشهد برگزار می‌شود.