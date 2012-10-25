سیل آذوقه روستائیان "شورنگ درنگ" چهارمحال و بختیاری از بین برده است

حمید میر علایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع سیل در روستای شورنگ درنگ منطقه بازفت شهرستان کوهرنگ ادامه داد: طغیان رودخانه مجاور روستا به خاطر بارش فراوان باران موجب آب گرفتگی خانه های روستائیان شد.

وی اذعان داشت: وقوع سیل در این روستا نه تلفات جانی و نه تلفات دام داشته است و وقوع سیل در این روستا موجب آبگرفتگی خانه های روستائیان شده و موجب نابوی آذوقه و از بین رفتن قسمتی از اسباب منزل آنها شده است.

وی تاکید کرد: نیروهای هلا احمر دیروز به آنجا اعزام شده اند و آذوقه روستائیان را تامین کردند.

بخشدار بازفت بیان داشت: کمک رسانی های دیگر از قبیل پتو و لوازم دیگر به مردم روستای شورنگ درنگ شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون مشکل حادی در روستا وجود ندارد و فقط آبگرفتگی خانه کمی موجب اذیت مردم روستا شده است که آن نیز درحال بر طرف شدن است.

روستای" شورنگ درنگ" از توابع بخش بازفت شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری است که بامداد چهارشنبه دچار سیل شده بود.