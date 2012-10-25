تفاهم نامه همکاری استاندارد سمنان با دانشگاه دامغان امضاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان صبح پنج شنبه در آئین امضاء تفاهم نامه همکاری این اداره کل با دانشگاه دامغان گفت: سرمنشاء اصلی پیشرفت هر کشور در ارتباط مفید و مؤثر دولت، صنعت و دانشگاه است.

عباس رستمی هدف از امضاء این تفاهم نامه را تقویت رابطه و همکاری با دانشگاه عنوان کرد و گفت: استاندارد سازی کالا و خدمات سرلوحه فعالیت های سازمان ملی استاندارد قرار دارد و این اداره کل در صدد است فعالیت های همه جانبه خویش را در این راستا و با هدف خدمت رسانی به مردم انجام دهد.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان افزود: در تفاهم نامه مذکور، برقراری ارتباط مؤثر بین این دو مجموعه برای همکاری مشترک در امر تدوین و سیاستگذاری صنعتی مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته رستمی برقراری ارتباط موثر بین اداره کل و دانشگاه، انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی به صورت مشترک، استفاده از توانایی ها و ظرفیت های تحقیقاتی و آموزشی با هدف ارتقاء بهره وری و کارایی طرفین ونیز حل مشکلات صنعت کشور و انجام تحقیقات کاربردی به منظور تدوین استانداردهای ملی را از جمله موارد مطرح شده در این تفاهم نامه است.

وی در خاتمه، بالابردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روش های تولید و کارایی صنعت کشور، جهت دهی به پایان نامه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا برای رفع نیازهای استانداردسازی کالا و خدمات در سطح کشور و تقویت طرح های سفارشی و تقاضا محور را از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه ذکر کرد.