عمر زیاد و پوسیدگی خطوط انتقال آب در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محسن درفشان صبح پنجشنبه در نشست با اعضای ستاد خشکسالی استان بوشهر به برخی از مشکلات شبکههای آبرسانی استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: مشکل عمده ما عمر زیاد خطوط انتقال و پوسیدگی این خطوط است به طوری که در طول هفته حداقل دو شکستگی لوله داریم.
وی اضافه کرد: سه درصد از منابع آب در استان بوشهر را چاهها تشکیل میدهد که به دلیل بروز پدیده خشکسالی در استان به ویژه در شهرستان جم، سطح ایستابی آنها به شدت افت کرده به طوری که مجبور به کف شکنی دو حلقه چاه در این منطقه شدیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر افزود: 50 درصد آب آشامیدنی نیز از خط کوثر و 47 درصد دیگر نیز از منطقه بوشیکان کازرون تامین میشود.
وی با بیان اینکه حدود 900 کیلومتر خط انتقال آب را مدیریت میکنیم، اظهار داشت: نقطه بحران ما در استان فارس است و بیشترین دغدغه و نگرانی ما مربوط به این منطقه است و برای جلوگیری از بروز هر مشکلی همیشه منابع بیروندستی که در این استان واقع شده را رصد میکنیم.
درفشان یادآور شد: حدود 110 هزار مترمکعب آب از 21 حلقه چاه، یک چشمه و یک تصفیه خانه موجود در سد کوثر به سمت استان بوشهر میآید که شهرستان دستشتان را تغذیه میکند و در صورت ایجاد بحران، این شهرستان و شمال استان به شدت تحت تاثیر قرار میگیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر تصریح کرد: آنچه بیشترین تهدید در این زمینه محسوب میشود، وضعیت بارندگی در کازرون و منطقه بوشیکان است.
