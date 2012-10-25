عمر زیاد و پوسیدگی خطوط انتقال آب در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محسن درفشان صبح پنجشنبه در نشست با اعضای ستاد خشکسالی استان بوشهر به برخی از مشکلات شبکه‌های آب‌رسانی استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: مشکل عمده ما عمر زیاد خطوط انتقال و پوسیدگی این خطوط است به طوری که در طول هفته حداقل دو شکستگی لوله داریم.

وی اضافه کرد: سه درصد از منابع آب در استان بوشهر را چاه‎ها تشکیل می‎دهد که به دلیل بروز پدیده خشکسالی در استان به ویژه در شهرستان جم، سطح ایستابی آنها به شدت افت کرده به طوری که مجبور به کف شکنی دو حلقه چاه در این منطقه شدیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر افزود: 50 درصد آب آشامیدنی نیز از خط کوثر و 47 درصد دیگر نیز از منطقه بوشیکان کازرون تامین می‎شود.

وی با بیان اینکه حدود 900 کیلومتر خط انتقال آب را مدیریت می‎کنیم، اظهار داشت: نقطه بحران ما در استان فارس است و بیشترین دغدغه و نگرانی ما مربوط به این منطقه است و برای جلوگیری از بروز هر مشکلی همیشه منابع بیرون‎دستی که در این استان واقع شده را رصد می‎کنیم.

درفشان یادآور شد: حدود 110 هزار مترمکعب آب از 21 حلقه چاه، یک چشمه و یک تصفیه خانه موجود در سد کوثر به سمت استان بوشهر می‎آید که شهرستان دستشتان را تغذیه می‎کند و در صورت ایجاد بحران، این شهرستان و شمال استان به شدت تحت تاثیر قرار می‎گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر تصریح کرد: آنچه بیشترین تهدید در این زمینه محسوب می‎شود، وضعیت بارندگی در کازرون و منطقه بوشیکان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر یادآور شد: مشکل عمده ما عمر زیاد خطوط انتقال و پوسیدگی این خطوط است به طوری که در طول هفته حداقل دو شکستگی لوله داریم.