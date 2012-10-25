تهسیلات خوداشتغالی خراسان جنوبی 143 میلیارد ریال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین محمدی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: امسال 14 میلیارد و 370 میلیون تومان تسهیلات خوداشتغالی به این استان اختصاص یافته است.

وی بیان اینکه از این مبلغ بیشترین تسهیلات به کمیته امداد امام خمینی(ره) ابلاغ شده است، افزود: تسهیلات به این مجموعه به مبلغ 11 میلیارد تومان بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین از این مبلغ دو میلیارد و 296 میلیون تومان به بنیاد شهید و امور ایثارگران و یک میلیارد و 76 میلیون تومان به بهزیستی استان ابلاغ شده است.

محمدی تعهد اشتغالزایی استان در سال جاری را 16 هزار و 542 نفر عنوان کرد و بیان داشت: تاکنون هفت هزار و 122 فرصت شغلی در این استان ایجاد شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در پایان تسهیلات مشاغل خانگی ابلاغ شده به استان در سال جاری را 30 میلیارد و 754 میلیون تومان ذکر کرد و گفت: در این راستا مقرر است نسبت به صدور مجوز متقاضیان مشاغل خانگی اقدام شود که اولویت با افراد دارای پرونده است.