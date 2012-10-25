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۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۲۹

تهسیلات خوداشتغالی خراسان جنوبی 143 میلیارد ریال اعلام شد

تهسیلات خوداشتغالی خراسان جنوبی 143 میلیارد ریال اعلام شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی سهمیه خود اشتغالی این استان در سال جاری را 143 ملیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین محمدی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: امسال 14 میلیارد و 370 میلیون تومان تسهیلات خوداشتغالی به این استان اختصاص یافته است.

وی بیان اینکه از این مبلغ بیشترین تسهیلات به کمیته امداد امام خمینی(ره) ابلاغ شده است، افزود: تسهیلات به این مجموعه به مبلغ 11 میلیارد تومان بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین از این مبلغ دو میلیارد و 296 میلیون تومان به بنیاد شهید و امور ایثارگران و یک میلیارد و 76 میلیون تومان به بهزیستی استان ابلاغ شده است.

محمدی تعهد اشتغالزایی استان در سال جاری را 16 هزار و 542 نفر عنوان کرد و بیان داشت: تاکنون هفت هزار و 122 فرصت شغلی در این استان ایجاد شده است.

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در پایان تسهیلات مشاغل خانگی ابلاغ شده به استان در سال جاری را 30 میلیارد و 754 میلیون تومان ذکر کرد و گفت: در این راستا مقرر است نسبت به صدور مجوز متقاضیان مشاغل خانگی اقدام شود که اولویت با افراد دارای پرونده است.

کد مطلب 1728460

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