جشن عید غدیر خم در 58 بقعه متبرکه کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قاسمی‌زاده ‌پیش از ظهر پنج شنبه در نشست مطبوعاتی در رابطه با برنامه‌های دهه امامت و ولایت در بقاع متبرکه گفت: 58 بقعه متبرکه در سطح استان کرمان، جشن عید غدیر خم را برگزار می‌کنند.

وی با اشاره به استقبال پرشور مردم از مراسم عیذ غدیر در امامزاده حسین جوپار طی سال های گذشته گفت: امسال نیز این مراسم در جوار آستان امامزاده حسین در جوپار از ساعت 10 صبح تا یک بعدازظهر روز شنبه 13 آبان ماه جاری با حضور مومنان و شیعیان برگزار می‌شود.

این مسئول بیان داشت: در سایر بقعه های متبرکه استان کرماننیز این جشن برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام قاسمی‌زاده با اشاره به توزیع 15 هزار جلد کتاب خطبه غدیر در امامزادگان و بقاع متبرکه برگزاری مسابقه غدیر را نیز یادآوری کرد و افزود: بخشی از خطبه غدیر در جشن‌های عید غدیر قرائت می‌شود تا مطالعه خطبه تنها به افراد شرکت کننده در مسابقه اختصاص نداشته باشد.

وی همچنین گفت: به مناسبت ولادت امام هادی( ع) در روز سه شنبه نه آبان ماه قرائت زیارت جامعه کبیره در 19 بقعه شاخص استان کرمان برگزار خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان ابراز داشت: امروز پنجشنبه برگزاری دعای عرفه در امامزاده‌ها و بقاع متبرکه و به صورت خاص در تکیه عباسعلی کرمان داریم.

وی در ادامه با اشاره به نامگذاری روزهای هفته ولایت و امامت گفت: شنبه روز ولایت و قرآن، یکشنبه روز ولایت و بصیرت و برگزاری همایش‌های بصیرتی برای خانواده‌های وقف، دوشنبه روز ولایت و جوانان و آشنایی و انس هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان با بقعه های متبرکه و امامزادگان، سه شنبه روز ولایت و وقف، چهارشنبه روز ولایت و محبت و مصادف بودن آن با ولادت امام هادی (ع)، پنجشنبه روز ولایت و ایثار و شهادت و روز جمعه با عنوان ولایت و بانوان نامگذاری شده است.

