۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۲۰

اجلی:

48 پروژه در میراث فرهنگی زنجان طی سال 90 اجرا شده است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان از اتمام 48 پروژه حوزه میراث فرهنگی توسط اداره کل میراث فرهنگی این استان از محل اعتبارات سال 90 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ارجمند افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌های مرمت و احیا، آماده‌سازی، ساماندهی، تعمیر و تجهیز موزه‌ها، ایجاد زیرساخت و پروژه‌های مطالعاتی تعریف شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه پروژه‌های مذکور از سال گذشته آغاز شده بودند، افزود: با پایان یافتن مراحل اجرایی، این پروژه‌ها تحویل اداره کل میراث فرهنگی زنجان می‌شوند تا با تامین اعتبار در سال 91، ادامه کار پیگیری شود.

 در این مدت 11 مسجد تاریخی با اعتبار یک میلیارد و 700 میلیون تومان توسط این اداره کل و خانه تاریخی بهمنی نیز به صورت مشارکتی مرمت شد.

مدیر دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان ادامه داد: همچنین مرمت‌های اضطراری و مرمت بافت تاریخی شهر زنجان و قروه از دیگر اقدامات صورت گرفته در این مدت بوده است.

