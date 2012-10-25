محسن مومنی شریف در حاشیه دیدار اعضای شورای سیاستگذاری همایش بین‌المللی غدیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین دوره همایش بین‌المللی باران غدیر با حضور 17 هنرمند برجسته از 6 کشور جهان به مدت 5 روز توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در تهران و مشهد برگزار می‌شود.



وی گفت: در این همایش ادیبان و شاعران غیرمسلمان و برادران اهل تسنن از کشورهای مختلف در مورد فضائل حضرت امیرالمومنین(ع) و اهل بیت(ع) سروده‌ها و آثار حاصل ذوق و اندیشه خود را به نمایش می‌گذارند.



رئیس شورای سیاستگذاری همایش بین‌المللی باران غدیر تصریح کرد: واقعیت این است که هرچه زمان می‌گذرد فضائل اهل بیت(ع) بیش از گذشته در جهان گسترش پیدا می‌کند و صاحب وجدان‌های بیدار و انسان‌های پاک نهاد در برابر عظمت آن بزرگواران خاضع می‌شوند و سعی می‌کنند برای معرفی آنها هر چه در دل دارند ارائه کنند.



مومنی با اشاره به هدف از برگزاری این همایش گفت: ما به عنوان کشوری که در جهان به عنون کشور اهل بیت(ع) شناخته می‌شود سعی کردیم با برگزاری این همایش از افرادی که برای اهل بیت(ع) در جهان تبلیغ می‌کنند تشکر کنیم و علاوه بر آن اعلام کنیم که اهل بیت(ع) متعلق به همه جهان و بشریت است و اگر دنیای امروز خواسته باشد از این بحران معنویت نجات یابد حتما باید به اهل بیت(ع) و معارف آنها تمسک بجوید.



رئیس حوزه هنری با بیان اینکه شخصیت‌های دعوت شده به این همایش تکراری نیستند و برای نخستین بار در این همایش حضور پیدا می‌کنند تاکید کرد: با توجه به اساعه ادبی که نسبت به ساحت مقدس حضرت رسول(ص) صورت گرفته محور اصلی همایش امسال درباره معارف و فضائل آن حضرت خواهد بود.

