محسن مومنی شریف در حاشیه دیدار اعضای شورای سیاستگذاری همایش بینالمللی غدیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین دوره همایش بینالمللی باران غدیر با حضور 17 هنرمند برجسته از 6 کشور جهان به مدت 5 روز توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در تهران و مشهد برگزار میشود.
وی گفت: در این همایش ادیبان و شاعران غیرمسلمان و برادران اهل تسنن از کشورهای مختلف در مورد فضائل حضرت امیرالمومنین(ع) و اهل بیت(ع) سرودهها و آثار حاصل ذوق و اندیشه خود را به نمایش میگذارند.
رئیس شورای سیاستگذاری همایش بینالمللی باران غدیر تصریح کرد: واقعیت این است که هرچه زمان میگذرد فضائل اهل بیت(ع) بیش از گذشته در جهان گسترش پیدا میکند و صاحب وجدانهای بیدار و انسانهای پاک نهاد در برابر عظمت آن بزرگواران خاضع میشوند و سعی میکنند برای معرفی آنها هر چه در دل دارند ارائه کنند.
مومنی با اشاره به هدف از برگزاری این همایش گفت: ما به عنوان کشوری که در جهان به عنون کشور اهل بیت(ع) شناخته میشود سعی کردیم با برگزاری این همایش از افرادی که برای اهل بیت(ع) در جهان تبلیغ میکنند تشکر کنیم و علاوه بر آن اعلام کنیم که اهل بیت(ع) متعلق به همه جهان و بشریت است و اگر دنیای امروز خواسته باشد از این بحران معنویت نجات یابد حتما باید به اهل بیت(ع) و معارف آنها تمسک بجوید.
رئیس حوزه هنری با بیان اینکه شخصیتهای دعوت شده به این همایش تکراری نیستند و برای نخستین بار در این همایش حضور پیدا میکنند تاکید کرد: با توجه به اساعه ادبی که نسبت به ساحت مقدس حضرت رسول(ص) صورت گرفته محور اصلی همایش امسال درباره معارف و فضائل آن حضرت خواهد بود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری گفت: 17 شخصیت ادبی جهان که درباره فضائل اهل بیت (ع) آثاری خلق کردهاند در همایش بینالمللی باران غدیر شرکت میکنند.
محسن مومنی شریف در حاشیه دیدار اعضای شورای سیاستگذاری همایش بینالمللی غدیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین دوره همایش بینالمللی باران غدیر با حضور 17 هنرمند برجسته از 6 کشور جهان به مدت 5 روز توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در تهران و مشهد برگزار میشود.
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