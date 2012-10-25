استعدادیابی بسکتبال در مدارس ابتدایی فرخشهر انجام می شود

سید سجاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این استعداد یابی در مدارس فرخشهر با هدف شناسایی نوجوانان مستعد برای رشته بسکتبال انجام می شود و امیدواریم بتوانیم علاقه مندان بسیاری را که مستعد ورزش بسکتبال هستند را شناسایی کنیم.

وی ادامه داد: ورزش بسکتبال در شهر فرخشهر یکی ازبا سابقه ترین ورزشها است و هیئت بسکتبال این شهر سابقه بیش از چهل سال دارد.

رئیس هیئت بسکتبال فرخشهر بیان داشت: سال گذشته استعداد یابی در مدارس شهر فرخشهر انجام شد و بازده بسیار خوبی برای رشد بسکتبال در این شهر داشت و هیئت توانست مقام برتر در مسابقات استانی مینی و نوجوانان کسب کند.

وی تاکید کرد: هم اکنون بیش از60 نفر در هیئت بسکتبال فرخشهر در رده های سنی مینی، نوجوانان، و جوانان مشغول یادگیری این رشته ورزشی هستند.

حسینی بیان داشت: امسال امیدواریم بتوانیم در مسابقات استانی مقام اول را در دو رده سنی کسب نماییم.

فرخشهر سومین شهر بزرگ چهارمحال و بختیاری است و در هشت کیلومتری شهرکرد واقع شده است.