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۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۱۷

حسینی:

استعدادیابی بسکتبال در مدارس ابتدایی فرخشهر انجام می شود

استعدادیابی بسکتبال در مدارس ابتدایی فرخشهر انجام می شود

فرخشهر - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بسکتبال فرخشهر گفت: استعداد یابی ورزش بسکتبال در مدارس ابتدایی شهر فرخشهر انجام می شود.

سید سجاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این استعداد یابی در مدارس فرخشهر با هدف شناسایی نوجوانان مستعد برای رشته بسکتبال انجام می شود و امیدواریم بتوانیم علاقه مندان بسیاری را که مستعد ورزش بسکتبال هستند را شناسایی کنیم.

وی ادامه داد: ورزش بسکتبال در شهر فرخشهر یکی ازبا سابقه ترین ورزشها است و هیئت بسکتبال این شهر سابقه بیش از چهل سال دارد.

رئیس هیئت بسکتبال فرخشهر بیان داشت: سال گذشته استعداد یابی در مدارس شهر فرخشهر انجام شد و بازده بسیار خوبی برای رشد بسکتبال در این شهر داشت و هیئت توانست مقام برتر در مسابقات استانی مینی و نوجوانان کسب کند.

وی تاکید کرد: هم اکنون بیش از60 نفر در هیئت بسکتبال فرخشهر در رده های سنی مینی، نوجوانان، و جوانان مشغول یادگیری این رشته ورزشی هستند.

حسینی بیان داشت: امسال امیدواریم بتوانیم در مسابقات استانی مقام اول را در دو رده سنی کسب نماییم.

فرخشهر سومین شهر بزرگ چهارمحال و بختیاری است و در هشت کیلومتری شهرکرد واقع شده است.

کد مطلب 1728473

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