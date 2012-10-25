دو طرح هادی روستایی در لرستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد خاکی پور مدیرکل بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی استان لرستان در حاشیه بازدید معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از این دو طرح هادی روستایی به خبرنگار مهر گفت: طرح هادی روستای "برزان" شهرستان دورود یکی از این دو طرح هادی بوده که به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه برای اجرای طرح هادی این روستا بیش از 280 میلیون تومان اعتبار صرف شده است عنوان کرد: برای اجرای طرح هادی این روستا دوسال زمان صرف شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی استان لرستان اجرای آسفالت، رنگ آمیزی دیوارها، جدول سازی و ... را از جمله اقدامات صورت گرفته در قالب اجرای طرح هادی روستای برزان شهرستان دورود بوده است.

خاکی پور همچنین به بهره برداری از طرح هادی روستای "دارتوت" شهرستان بروجرد اشاره کرد و گفت: برای اجرای طرح هادی این روستا نیز اعتباری بالغ بر 340 میلیون تومان صرف شده است.

وی همچنین اجرای عملیات خاکبرداری، پیاده رو سازی، آسفالت، جدول بندی و ... را از جمله اقدامات صورت گرفته برای اجرای طرح هادی روستای دارتوت شهرستان بروجرد برشمرد.