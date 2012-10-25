مراسم دعای عرفه در 20 مسجد کرمان برگزار می شود

حجت الاسلام محمود قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عرفه انسان را به خداشناسی نزدیک می کند، افزود: روز عرفه دارای فضایل بسیاری است که بر مسلمانان است که با اعمال خود نهایت بهره‌ را از این روز پرعظمت ببرند.

وی با اشاره به استقبال پور شور مردم از مراسم دعای پرفیض عرفه اظهار داشت: امسال نیز دعای عرفه در 20 مسجد شهر کرمان برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام ادامه داد: مردم متدین کرمان می توانند با حضور در دامنه کوههای مسجد صاحب الزمان نیز در این مراسم پرفیض شرکت کنند.

وی تصریح کرد: قرائت زیارت عاشورا و زیارت قبور مطهر شهدا نیز در دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای این مراسم است.

وی بیان داشت: هماهنگی و برنامه‌ریزی های لازم برای حضور مداحان و همچنین روحانیون و مبلغان دینی در این مراسم انجام شده است.

حجت الاسلام قنبری با بیان اینکه حضور گسترده مردم در مسجد صاحب الزمان برای حضور در مراسم مذکور مشکلاتی از قیبل ترافیک و کافی نبودن امکانات مساجد به وجود می آورد، بیان داشت: به همین دلیل مساجد دیگری در شهر کرمان به این امر مقدس اختصاص یافته است.

وی گفت: باید در هنگام زمزمه دعای عرفه با حضور ذهن و توجه به مفاهیم این دعای شریف بتوانیم توشه ای از درس های خدا شناسی، معرفت و تزکیه نفس که در جای جای این دعا به چشم می خورد، برداریم.

