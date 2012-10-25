لزوم رفع نقاط حادثه خیز گرگان/ پیگیری اشتغال معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین عضو شورای شهر گرگان با تاکید بر اینکه وضعیت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گرگان استاندارد نیست گفت: با توجه به اینکه ستاد 125 همواره برای عملیات های امداد و نجات اعزام می شوند و در معرض خطرات بسیاری قرار می گیرند اعتبارات لازم برای خرید تجهیزات مدرن باید در اختیار این سازمان قرار بگیرد.

وی در ادامه بر استاندارد سازی ایستگاه های آتش نشانی تاکید کرد و افزود: بر اساس استانداردهای جهانی به ازای هر 50 هزار نفر باید یک ایستگاه آتش نشانی وجود داشته باشد.

رئیس کمیسیون اداری و مالی شورای شهر گرگان با بیان این مطلب که ساعت کاری آتش نشانان نیز باید از استاندارد لازم برخوردار شود، اظهار داشت: بر اساس شاخص های استاندارد هر آتش نشان به ازای 24 ساعت کار باید 48 ساعت استراحت داشته باشد.

عضو هیات رئیسه شورای شهر گرگان در ادامه نطق پیش از دستور خود با اشاره به ضرورت احداث مجتمع آموزشی آتش نشانی در گرگان اظهار داشت: با توجه به نیاز شهروندان به نیروهای امداد و نجات در حوادث و سوانح مختلف احداث مجتمع های آموزشی و پرورشی یکی از ضروریات اصلی مدیریت شهری می باشد.

گرزین همچنین بر اعمال نظارت در جذب نیروهای آتش نشان تاکید و خاطر نشان کرد: با توجه به حساسیت های امنیتی این شغل باید در جذب و بکارگیری نیروهای دارای صلاحیت جسمی بسیار دقت شود.

وی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی را جزو سازمان های فعالی دانست که بدون نمایش های متعارف سیاسی ماموریت های خود را به خوبی انجام می دهند و بر ضرورت حمایت های همه جانبه از این شغل تاکید کرد.

این عضو شورای شهر گرگان در ادامه یادآور شد: با ورود فناوری های جدید و گسترش روز افزون صنایع و عدم تعامل بین انسان و تکنولوژی حوادث و خطرات نیز افزایش یافته است که آتش نشانان با به خطر انداختن جان خود برای حفظ جان و مال شهروندان تلاش می کنند.

گرزین با تاکید بر اینکه شورای اسلامی شهر برای انجام هر چه بهتر ماموریت های سازمان آتش نشانی باید اقدامات حمایتی بیشتری را در دستور کار خود قرار دهد، تصریح کرد: همه ماموریت های آتش نشانان جانبازی و ایثار است و از این رو باید بیشترین شهر را در خدمات و حمایت های شهرداری داشته باشند.

این عضو شورای شهر گرگان در بخش دیگری از نطق پیش از دستور خود بر زیر سازی خیابان ها و ایجاد حفاظ در نقطه های پر خطر سطح شهر تاکید کرد و گفت: شهرداری مسئول امنیت تردد شهروندان است و دز صورت بروز حادثه ای باید پاسخگو باشد.

گرزین مرمت چاله های خیابان ها، درپوش کانال های فاضلاب و ایمن سازی جدول ها را از وظایف ذاتی شهرداری عنوان و خاطر نشان کرد: در بعضی از نقاط شهری مردم نگران هستند که دچار آسیب شوند و ما وظیفه داریم مشکلات آنها را در اسرع وقت حل کنیم.

وی در پایان بر ضرورت تسریع در اجرای طرح جمع آوری و هدایت آب های سطحی تاکید کرد و خواستار مناسب سازی معابر سطح شهر و تسریع در پروژه های عمرانی در دست اقدام شد.



رئیس شورای شهر گرگان نیز با اشاره به خدمات بهزیستی گفت: ارباب رجوعان سازمان بهزیستی همگی از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند که باید مورد توجه و حمایت بیشتری قرار بگیرند.

حبیب الله قلیشلی از اعلام آمادگی مدیریت شهری گرگان برای همکاری همه جانبه با سازمان بهزیستی در جهت تحقق اهداف این سازمان خبر داد و بر تعامل بیشتر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری با بهزیستی تاکید کرد.

مدیر کل بهزیستی استان نیز ضمن قدردانی از حضور مسئولان شهری گرگان خواستار مساعدت و همکاری بیشتر مدیریت شهری در اجرای برنامه های اجتماعی بهزیستی شد و از مشارکت خوب سازمان فرهنگی ورزشی در فعالیت های این سازمان نیز قدردانی کرد.

رقیه رحمانی پیگیری سهمیه اشتغال دولتی معلولان و مددجویان و اجرای قانون جامع حقوق معلولان را از برنامه های در اولویت سازمان بهزیستی استان عنوان کرد.