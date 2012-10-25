عید قربان یادآور بندگی مخلصانه انسان هاست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر پنج شنبه با بیان این مطلب در هفتمین نشست آموزشی نهج البلاغه و تربیت قرآنی در اراک افزود: عید قربان از اعیاد پر برکت اسلامی است و فرمانبرداری از دستورات الهی را برای مسلمانان یادآور می شود.

وی با تاکید بر ضرورت شرکت گسترده مسلمانان در نماز عید قربان بیان داشت: عمل به سنت حسنه قربانی کردن در این روز عزیز اطاعت از دستورات خاصه خداوند است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در ادامه ضمن گرامیداشت روز عرفه از این روز به عنوان فرصت طلائی و استثنایی در دین مبین اسلام یاد کرد و گفت: دعای عرفه از زبان سالار شهیدان امام حسین(ع) جاری شده و پیام آور سعادت، تقوا و خیر و برکت در بین مسلمانان است.



آیت الله دری نجف آبادی یادآور شد: اهمیت این دعا در اقرار به یگانگی خداوند و بزرگترین نعمت‌های خدادادی و روح توحید در پیشگاه حضرت حق است.