دریافت کمک هزینه تامین جهیزیه 470نوعروس در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد شریف پور افزود: این اقدام با هدف حل مشکلات نوعروسان انجام شد و به هر نوعروس مبلغ 10 میلیون ریال به صورت کمک بلاعوض اعطا شد.

وی بیان کرد: به پسران در شرف ازدواج هم دومیلیون ریال هدیه ازدواج اختصاص یافت.



شریف پور یادآور شد : این تعداد زوج جوان به مدت سه روز در کلاسهای مشاوره کمیته امداد نیز شرکت کردند.

برگزاری دوره آموزشی مشاوره خانواده برای 90 خانواده تحت حمایت در فارسان

مدیر کمیته امدادشهرستان فارسان گفت : دوره آموزشی مشاوره خانواده برای 90 نفر از زنان و سرپرستان خانوار در این شهرستان برگزار شد .



محمدرضا فتحی افزود :دراین دوره ی آموزشی که با هدف رفع مشکلات فرهنگی ، اعتقادی وخانوادگی ممدجویان برگزار شداساتید برجشته حوزه و دانشگاه مشاوره های دینی ،اجتماعی و اعتقادی به خانواده ها ارائه کردند .



وی افزود: هدف از برگزاری این دوره ها تشویق و ترغیب خانواده ها به منظور استفاده مددجویان از مشاوره های خانوادگی کمیته امداد است .

پرداخت 11 میلیاردریال مستمری به مددجویان کمیته امداد شهرستان اردل

مدیر کمیته امدادشهرستان اردل گفت : در شش ماهه نخست امسال افزون بر 11 میلیاردریال کمک معیشت به صورت مستمری به مددجویان زیر پوشش این نهاد اهدا شد .



بهرام صالحی افزود : 3هزار و 570 خانوار هم اکنون ازکمیته امداد اردل مستمری دریافت می کنند.



وی بیان کرد : پیش بینی می شود این مبلغ کمک معیشت تا پایان امسال به بیش از 20 میلیاردریال برسد.

همایش ازدواج با بصیرت در شهرکرد برگزار شد

مدیر کمیته امداد شهرستان شهرکرد گفت : همایش ازدواج با بصیرت در کمیته امداد این شهرستان برگزار شد.



علیرضا اصغرزاده افزود : این همایش با شعار" ازدواج با بصیرت ، خانواده با فضیلت " برگزار شد و شرکت کنندگان در گفتمانی آموزشی با روشهای انتخاب همسر مناسب، آیین همسرداری و خانه داری آشنا شدند .



در این همایش که 200 نفر از مددجویان دختر تحت حمایت و مسئولانت استانی و شهرستانی حضور داشتند به زوجهای نمونه تحت حمایت هدایایی اهدا شد.

پرداخت 30 میلیارد تسهیلات قرض الحسنه خود اشتغالی به نیازمندان چهارمحال و بختیاری



مدیر کل کمیته امداد استان چهارمحال وبختیاری گفت : 30 میلیاردریال تسهیلات قرض الحسنه خوداشتغالی به خانواده های زیر پوشش این نهاد و نیازمندان اعطا می شود .



ابوالقاسم رستگار افزود : این تسهیلات به خانواده های تحت حمایت ، فرزندان مددجویان و نیازمندان واقعی به منظور مساعدت و یا ایجاد اشتغال پرداخت خواهد شد .



وی گفت : دارندگان پروانه کسب در شغلهای تولیدی ، خدماتی ، توزیعی ، فنی و صنعتی می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند و بانکهای عامل نیز موظفند در اسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده و پرداخت تسهیلات اقدام کنند.