ناامیدی خانواده احمد عزیزی از تاسیس بنیاد فرهنگی او

زینب عزیزی، خواهر این شاعر درباره وضعیت جسمی او به خبرنگار مهر گفت: علائم حیاتی احمد خوب و حال عمومی و جسمی او رضایتبخش است.
وی همچنین از ثابت ماندن سطح هوشیاری او سخن گفت و یادآور شد: سطح هوشیاری احمد همچنان روی عدد 11 است و هنوز با عدد 15 که سطح هوشیاری یک فرد عادی است، فاصله زیادی دارد.
خواهر این شاعر انقلاب اضافه کرد: پزشکان گفتهاند که یک شوک میتواند در تغییر سطح هوشیاری او تاثیر بگذارد، اما گاهی هم شده که نتیجه عکس داده و وضعیت بیمار وخیمتر شده است.
زینب عزیزی گفت: احمد در حال حاضر بدون هیچ مشکلی میتواند از طریق دهان تغذیه کند و مشکلی از نظر غذا خوردن ندارد.
وی همچنین درباره وعدههایی که برای تاسیس بنیاد فرهنگی به نام این شاعر انقلاب داده شده بود، تاکید کرد: مه به همراه برادرم چندین مرتبه این موضوع را از طرق مختلف پیگیری کردیم ولی ظاهراً تنها در حد حرف است.
خواهر احمد عزیزی افزود: از دوستان حوزه هنری هم که این موضوع را پیگیری کردیم، خودشان هم از چند و چون قضیه بیخبر بودند و من بعید میدانم این مسئله به نتیجهای برسد.
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