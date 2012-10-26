ناامیدی خانواده احمد عزیزی از تاسیس بنیاد فرهنگی او

زینب عزیزی، خواهر این شاعر درباره وضعیت جسمی او به خبرنگار مهر گفت: علائم حیاتی احمد خوب و حال عمومی و جسمی او رضایتبخش است.

وی همچنین از ثابت ماندن سطح هوشیاری او سخن گفت و یادآور شد: سطح هوشیاری احمد همچنان روی عدد 11 است و هنوز با عدد 15 که سطح هوشیاری یک فرد عادی است، فاصله زیادی دارد.

خواهر این شاعر انقلاب اضافه کرد: پزشکان گفته‌اند که یک شوک می‌تواند در تغییر سطح هوشیاری او تاثیر بگذارد، اما گاهی هم شده که نتیجه عکس داده و وضعیت بیمار وخیم‌تر شده است.

زینب عزیزی گفت: احمد در حال حاضر بدون هیچ مشکلی می‌تواند از طریق دهان تغذیه کند و مشکلی از نظر غذا خوردن ندارد.

وی همچنین درباره وعده‌هایی که برای تاسیس بنیاد فرهنگی به نام این شاعر انقلاب داده شده بود، تاکید کرد: مه به همراه برادرم چندین مرتبه این موضوع را از طرق مختلف پیگیری کردیم ولی ظاهراً تنها در حد حرف است.

خواهر احمد عزیزی افزود: از دوستان حوزه هنری هم که این موضوع را پیگیری کردیم، خودشان هم از چند و چون قضیه بی‌خبر بودند و من بعید می‌دانم این مسئله به نتیجه‌ای برسد.

احمد عزیزی شاعر انقلاب و اهل بیت (ع) نزدیک 5 سال است که به دلیل کاهش سطح هوشیاری ناشی از تشنج و بیماری قلبی و کلیوی در وضعیت خاص پزشکی و در بخش ICU بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان کرمانشاه بستری است.

«کفش‌های مکاشفه»، «شرجی آواز»، «باغ تناسخ»، «ترجمه زخم»، «باران پروانه»، «رودخانه رویا»، «ملکوت تکلم» و «سیل گل سرخ» از مهم‌ترین تالیفات این شاعر سر پل ذهابی است.