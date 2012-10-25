برخورد جدی وزارت بهداشت با کارخانجات متخلف فرآورده های گوشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان عباسی، با اشاره به بروز اتفاقات اخیر در رابطه با ناسالم بودن فرآورده‌های گوشتی و غذاهای آماده، تصریح کرد: به‌طور حتم تنها وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی در نظام سلامت، ارائه خدمات پزشکی نیست، بلکه نظارت دقیق مهم‌تر از ارائه خدمت به مردم است.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نظارت بر تولید محصولات غذایی یکی از وظایف وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو است، گفت: ناظران بر تولید این محصولات چشم و امین مردم هستند لذا باید جایگاه‌ خود را جدی گرفته و در جهت کنترل تولیدات خوراکی تلاش کنند.

وی ادامه داد: یکی از محورهای نظارت بر مواد غذایی، کنترل نوع و میزان ترکیب مواد اولیه است، از این‌رو باید در زمان تولید محصولات، تمام استاندارد تولید غذای آماده را رعایت کرد.

عباسی با تأکید بر برخورد جدی وزارت بهداشت و درمان با کارخانجات متخلف محصولات فرآورده‌های گوشتی، افزود: مسئولان این وزارتخانه باید اتفاقات اخیر را به‌صورت جدی پیگیری کنند.

این نماینده مجلس نهم، با اعلام اینکه تهیه مواد غذایی آسیب‌‌رسان به سلامت و بی‌توجهی وزارت بهداشت و درمان به این موضوع جای سؤال دارد، یاد‌آور شد:‌ به‌طور حتم بروز این اتفاقات موجب کاهش اعتماد مردم به مواد غذایی آماده و فرآورده‌های گوشتی می‌شود.

وی ادامه داد: در این زمینه هم مؤسسه استاندارد، وزارت بهداشت و حتی وزارت کشاورزی هر یک مسئولیت‌هایی دارند که باید در آن چارچوب پاسخگو باشند.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس، با اشاره به اینکه مصرف زیاد فست‌فود موجب بروز بیماری‌های خطرناک می‌شود، گفت: افزایش فشار خون، وزن و افزایش بیماری‌های گوارشی و قلبی از مهم‌ترین بیماری‌های پیرامون مصرف فست‌فود است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از دولت و سازمان‌های مربوطه به‌علت ضعف در کنترل و نظارت بر فست‌فود‌ها، یاد‌آور شد: دولت باید با برنامه‌ریزی و نظارت در صدور مجوز این‌گونه مراکز از بروز آلودگی در این محصولات جلوگیری کند.