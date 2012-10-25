افزایش قیمت لارو میگو با گران شدن آب شیرین

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر یاراحمدی صبح پنجشنبه در نشست اعضای ستاد خشکسالی با معاون عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به افزایش قیمت آب شیرین در سال‌های گذشته، اظهار داشت: در بخش تکثیر آبزیان از آب شیرین استفاده می‌شود و این افزایش قیمت آب باعث افزایش قیمت لارو میگو می‌شود.

وی به دیگر دلایل افزایش قیمت میگو اشاره کرد و با اشاره به نبود پوشش گیاهی در بالا دست و اثرات شدید فرسایش بادی بر سازه‎های پرورش میگو، اضافه کرد: این تاثیرات باعث شده تا هر ساله نیاز به لایروبی داشته باشند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر به ورود آب از طریق بارندگی‌های بالادست اشاره کرد و افزود: آبی که از بالادست وارد دریا می‎شود از آنجا که حامل املاح و مواد معدنی و آلی زیادی است بر روی لارو آبزیان دریایی که در ساحل در فصل بارندگی مشغول چرا هستند و برای بلوغ به دریا می‎روند اثرات زیادی دارد.

مدیرکل امور عشایر استان بوشهر نیز در این نشست گفت: با افت شدید مراتع و مشکل حاد تامین آب و علوفه مورد نیاز دام بر اثر خشکسالی تلفات و افت دام داشته‎ایم که 25 میلیارد تومان خسارت برای جامعه عشایری به دنبال داشته است.

علی ابراهیمی با بیان اینکه پنج هزار هکتار اراضی باغی متعلق به عشایر است اضافه کرد: عشایر که بیشترین وابستگی را به شرایط طبیعی دارند با توجه به این وابستگی افت 30 درصدی وزن دام برای آنان به دلیل خشکسالی خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته است.

وی یادآور شد: استان بوشهر یکی از استان‎های عشایری است که پنج هزار و 300 خانوار عشایری در آن زندگی می‎کنند که از این تعداد سه هزار و 500 خانوار کوچ‎رو و یک‌هزار و 800 خانوار نیز در 24 کانون خودجوش و هدایتی در استان ساکن شده‎اند.

مدیرکل امور عشایر استان بوشهر افزود: هم اینک از طریق 14 تانکر آبرسانی سیار و 800 تانکر ثابت و 420 آب‎انبار مشکل آب عشایر را مدیریت و علوفه مورد نیاز آنان را تامین می‎کنیم.