افزایش قیمت لارو میگو با گران شدن آب شیرین

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر یاراحمدی صبح پنجشنبه در نشست اعضای ستاد خشکسالی با معاون عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به افزایش قیمت آب شیرین در سالهای گذشته، اظهار داشت: در بخش تکثیر آبزیان از آب شیرین استفاده میشود و این افزایش قیمت آب باعث افزایش قیمت لارو میگو میشود.
وی به دیگر دلایل افزایش قیمت میگو اشاره کرد و با اشاره به نبود پوشش گیاهی در بالا دست و اثرات شدید فرسایش بادی بر سازههای پرورش میگو، اضافه کرد: این تاثیرات باعث شده تا هر ساله نیاز به لایروبی داشته باشند.
مدیرکل شیلات استان بوشهر به ورود آب از طریق بارندگیهای بالادست اشاره کرد و افزود: آبی که از بالادست وارد دریا میشود از آنجا که حامل املاح و مواد معدنی و آلی زیادی است بر روی لارو آبزیان دریایی که در ساحل در فصل بارندگی مشغول چرا هستند و برای بلوغ به دریا میروند اثرات زیادی دارد.
مدیرکل امور عشایر استان بوشهر نیز در این نشست گفت: با افت شدید مراتع و مشکل حاد تامین آب و علوفه مورد نیاز دام بر اثر خشکسالی تلفات و افت دام داشتهایم که 25 میلیارد تومان خسارت برای جامعه عشایری به دنبال داشته است.
علی ابراهیمی با بیان اینکه پنج هزار هکتار اراضی باغی متعلق به عشایر است اضافه کرد: عشایر که بیشترین وابستگی را به شرایط طبیعی دارند با توجه به این وابستگی افت 30 درصدی وزن دام برای آنان به دلیل خشکسالی خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته است.
وی یادآور شد: استان بوشهر یکی از استانهای عشایری است که پنج هزار و 300 خانوار عشایری در آن زندگی میکنند که از این تعداد سه هزار و 500 خانوار کوچرو و یکهزار و 800 خانوار نیز در 24 کانون خودجوش و هدایتی در استان ساکن شدهاند.
مدیرکل امور عشایر استان بوشهر افزود: هم اینک از طریق 14 تانکر آبرسانی سیار و 800 تانکر ثابت و 420 آبانبار مشکل آب عشایر را مدیریت و علوفه مورد نیاز آنان را تامین میکنیم.
