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۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

حجت الاسلام دشتکی:

دعای عرفه در 100 مسجد زنجان برگزار می شود

دعای عرفه در 100 مسجد زنجان برگزار می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان از برگزاری دعای عرفه در بیش از 100 مسجد سطح استان زنجان خبر داد.

حجت الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مراسم دعای عرفه با استقبال باشکوه و گسترده مردم ببویزه جوانان و قشر دانشجو مواجه می شود.

وی با بیان اینکه توصیه فراوان در احادیث و روایات به برگزاری دعای عرفه شده است ادامه داد: دعای عرفه ای جلوه های باشکوه از بندگی و شناخت  خود انسان را نشان می دهد.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه عرفه یکی از بزرگ‌ترین روزهایی است که در تقویم مسلمانان درج شده است افزود: عرفه روزی است که انسان خود را می‌شناسد و یا به خودشناسی اقرار می‌کند و از این مسیر در جاده سعادت پیش می‌رود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه عرفه روز شناخت خود وجودی انسان است افزود: عرفه بهترین فرصت برای شناخت خویشتن وجودی انسان است و باید از این فرصت به نحوه احسن استفاده شود.

حجت الاسلام دشتکی افزود: روز عرفه بهترین جایگزین برای شب های قدر است و کسانی که نتوانسته اند در برنامه شب های قدر شرکت کننده فرت دعای عرفه بهترین فرصت است.

وی با بیان اینکه دعای عرفه در توسعه بسیاری از مسائل در جامعه تاثیرگذار است افزود: باید با فرهنگ سازی مناسب و جامع در راستای توسعه فرهنگ عرفه و مبنای شکل گرفته در این خصوص تلاش شود.

کد مطلب 1728507

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