شناسایی چهار هزار موقوفه در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رئوف سید نژاد ظهر پنجشنبه در جمع مدیران در گرگان اذعان داشت: در بخش موقوفات احیا و تثبیت موقوفات و تشویق برای وقف های جدید از مسئولیت های این اداره کل است.

وی اظهار داشت: اجرای طرح میقات الرضا نیز به عهده اداره کل اوقاف و امور خیریه گذاشته شده است تا لوازم و تسهیلات لازم برای زایرین امام رضا(ع) در بقاع متبرکه ایجاد شود.

رئوف خاطر نشان کرد: خراسان شمالی اولین استانی بود که این طرح را با اعتبار 10 میلیارد ریالی در 4 بقعه اجرایی کرد ، گلستان نیز دومین استان است که طرح را در 3 بقعه با 4 میلیارد ریال اجرا می کند.

حجت اسلام سید نژاد بیان کرد: مهمترین امری که اوقاف و امور خیریه در بحث موقوفات طی یک سال اخیر پیگیری می‎کند اجرای سامانه جامع اطلاعات موقوفات و بقاع متبرکه است که تمام اطلاعات موقوفات از قبیل وقف‎نامه، مقدار درآمد، مقدار هزینه و اسناد اجاره در یک سامانه یکپارچه کشوری قابل مشاهده روزانه برای تمام مدیران ارشد است.

