فرماندهان ارشد ارتش گرد هم آمدند/ اجرای بزرگترین مانور ارتش در غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندهان ارشد غرب کشور برای هماهنگی اجرای بی نظیرترین مانور نظامی ارتش جمهوری اسلامی غرب کشور ظهر پنج شنبه چهارم آبان ماه سالن جاری در محل فرماندهی ارتش منطقه گیلانغرب تشکیل جلسه دادند

.

جانشین فرماندهی قرارگاه ارتش جمهوری اسلامی ایران در غرب کشور گفت: این مانور در نوع خود منحصر به فرد و یکی از مانورهای کم نظیر ارتش در سطح کشور بشمار می رود.

وی حضور یگان های عمل کننده هوابرد، هلی برد ونیروی زمینی در این مانور نشان از اهمیت بالای آن دانست و افزود: حفظ آمادگی نیروهای عمل کننده، بالا بردن سطح توان دفاعی و ارتقاء مهارت در تخصص های مربوطه، ارتقاء مهارت فرماندهان در هدایت، ارتقاء فنون رزمی نیروها و همچنین ارائه توانمندی های دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بخش های نیروی هوایی، هوانیروز و زمینی از جمله اهداف این مانور است.

وی ادامه داد: این مانور طی روزهای 8 تا 10 آبانماه سال جاری در نقاط عمومی تنگه حاجیان ومنطقه مله نی گیلانغرب اجرا خواهد شد.

وی انتخاب گیلانغرب را برای اجرای این مانور بدلیل مقاومت مردم این دیار دردوران دفاع مقدس که مردم آن جنگ تحمیلی را کاملا درک نموده اند ذکر کرد و گفت: اجرای این مانور در سطح کشور کم نظیر بوده است.

عربلو شجاعت امروز فرزندان ایران اسلامی را ناشی از وجود ولایت فقیه وهدایت ورهبری مقام معظم رهبری و به برکت دستاوردهای عظیم دوران دفاع مقدس دانست وگفت: امروز همان جوش وخروش همچنان در بین ملت ما وجود دارد همچنانکه برکت آنرا با توفیقات بدست آمده در همه ابعاد به عینه درکشور شاهد هستیم.

فرماندار گیلانغرب نیز در این جلسه از آمادگی کامل شهرستان با برنامه ریزی های صورت گرفته وبسیج دستگاههای امنیتی واجرایی برای اجرای موفق این مانور خبرداد و از ساکنان نقاط مورد نظر برای اجرای مانور خواست ضمن رعایت کلیه مسائل امنیتی همکاری لازم را با غیورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران بعمل آورند.

