تولید محصولات با کیفیت نیازمند استفاده از الگوهای جدید در کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی ظهر پنجشنبه در جلسه توسعه بخش کشاورزی شهرستان بندرعباس با تاکید بر رفع مشکل کشاورزان با اجرای طرحهای توسعه ای، اظهار داشت: شهرستان بندرعباس از ظرفیتهای بسیار خوبی در بخش کشاورزی برخوردار است که با استفاده از این ظرفیتها می توان بخش عمده ای از مشکل بیکاری در شهرستان بندرعباس را رفع کرد.

وی بر اجرای هرچه بهتر طرح توسعه کشاورزی در شهرستان بندرعباس تاکید کرد و افزود: دولت برنامه بسیار خوبی را برای توسعه کشاورزی در کشور طراحی کرده و امکانات و اعتبارات مناسبی را نیز برای این کار در نظر گرفته که مسئولان باید از این فرصت برای بهبود وضع کشاورزی بهترین استفاده را کرده و تلاش لازم را در این خصوص انجام دهند.

فرماندار بندرعباس در ادامه به لزوم استفاده از الگوهای جدید در کشاورزی اشاره کرد و بیان داشت: در قالب طرح توسعه کشاورزی، زمینهای مناسب و سایر امکانات برای کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و افراد متقاضی نیز باید در کار خود از الگوهای جدید کشاورزی استفاده کرده تا هم صرفه جویی های لازم انجام شود و همچنین محصولات بهتر و با کیفیت تری تولید شود.

مرادی با تاکید بر اینکه طرح توسعه کشاورزی می تواند رفع کننده مشکل بیکاری باشد، تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی طرح توسعه کشاورزی ایجاد اشتغال برای جوانان و به خصوص برای افرادی است که در زمینه کشاورزی تحصیلات خود را انجام داده اند و اجرای این طرح می تواند مشاغل فراوانی را در شهرستان بندرعباس ایجاد کند.

وی با اینکه باید فرهنگ و نوع نگاه جوانان نسبت به اشتغال تغییر کند، عنوان کرد: متاسفانه نگاه برخی از جوانان به اشتغال تنها پشت میز نشینی و استخدام در ادارات دولتی است در حالی که جوانان استعدادهای مختلفی دارند که می توانند با استفاده از تسهیلات ایجاد شده از سوی دولت کارآفرینی کرده و علاوه بر ایجاد شغل برای خود، برای سایر جوانان نیز شغل ایجاد کنند.

فرماندار بندرعباس تاکید کرد: طرح توسعه کشاورزی نیز یکی از فرصتهای بسیار مناسب برای جوانان علاقه مند به کشاورزی است که باید به خوبی از آن استفاده شود.