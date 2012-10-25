  1. بین الملل
۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۱۱

الجریده فاش کرد:

تمرکز 14 مارس بر سقوط دولت میقاتی/ احتمال آغاز ترورهای جدید در لبنان

تمرکز 14 مارس بر سقوط دولت میقاتی/ احتمال آغاز ترورهای جدید در لبنان

یک روزنامه کویتی در گزارشی فاش کرد: سران جریان 14 مارس در تماسهای دیپلماتیک با طرفهای غربی بر لزوم ساقط کردن دولت میقاتی تاکید می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الجریده کویت ، سران جریان 14 مارس در گفتگو با مقامات غربی دولت میقاتی را وابسته به حزب الله لبنان و ایران می خوانند و بر لزوم کناره گیری وی از قدرت تاکید می کنند.

این روزنامه کویتی در ادامه تاکید می کند:  به نظر می رسد سران جریان 14 مارس در نظر دارند به زودی تحرکی دیپلماتیک در سطح عربی و بین المللی آغاز کنند که نخستین هدف آن سرنگونی دولت میقاتی است.

از سوی دیگر، "مروان شربل" وزیرکشور لبنان امروز در گفتگو با رادیو صدای لبنان درباره آغاز دور جدیدی از ترورهای سیاسی در این کشور هشدار داد.

وی با اشاره به وجود فهرستی جدیدی از شخصیتهای در معرض ترور، تاکید کرد: تمامی تدابیر لازم اندیشده شده و با این شخصیتها هماهنگی های لازم برای حفظ جانشان به عمل آمده است.

کد مطلب 1728522

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