مقام سوم گیلان در بدمینتون جوانان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان این مسابقات " تیم بدمینتون گیلان " به همراه ایلام مقام سوم مشترک را پس از تیم های زنجان و تهران کسب کرد، در قسمت انفرادی نیز عرفان جوینده از گیلان نشان طلا گرفت.

دررقابت های بدمینتون جوانان کشور160 بدمینتون باز در قالب 23 تیم چهارروز در سالن بدمینتون شهیدرجایی قزوین باهم مسابقه دادند.

فوتبال ساحلی بانوان آرسن میناسیان مروارید خزر رشت

تیم فوتبال ساحلی بانوان آرسن میناسیان مروارید خزر رشت امروز با نماینده چهارمحال و بختیاری مصاف می دهد، در هفته دوم دور برگشت لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان ایران تیم آرسن میناسیان مروارید خزر رشت، ازساعت 15 و سی دقیقه پنجشنبه میهمان نماینده چهارمحال وبختیاری است.

تیم آرسن میناسیان مروارید خزر رشت با 12 امتیاز درصدر جدول گروه شمال قراردارد، در سومین دوره لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان ایران هشت تیم در دو گروه باهم مسابقه می دهند.

نشان نقره تکواندوکای گیلانی

تکواندوکای گیلانی نشان نقره کاپ بین المللی اروپا به دست آورد، در این رقابت ها مصطفی آقایی از گیلان در وزن چهارم رده سنی نوجوانان با برتری مقابل حریفانی از اسلوواکی، دانمارک، یونان و بلژیک و شکست مقابل حریف کرواسی یایی در دیدار فینال به مدال نقره رسید.

تیم منتخب تکواندوی نوجوانان ایران نیز با چهار طلا ، یک نقره و یک برنز قهرمان شد، در پیکارهای تکواندوی بین المللی کاپ اروپا 350 ورزشکار از 35 کشور در صربستان با هم رقابت کردند.

6 نشان طلا، یک نقره و2 برنز گیلانی ها

گیلانی ها شش نشان طلا، یک نقره و دو برنز سومین جشنواره جهانی هنرهای رزمی را در رشته کیک بوکسینگ به خود اختصاص دادند.

در پایان این مسابقات که با حضور ورزشکارانی از 61 کشور دنیا در کیش برگزار شد هادی خوشحال، سعید نوری، امیرخوش کلام، مهدی محمدوند، احمد نیک کار ونیما مجیدی از گیلان نشان طلا، جواد شهبازی مدال نقره، مصطفی تاپ توخ زاده و حمید کوهستانی نشان برنز به دست آوردند.

تیم ملی کیک بوکسینگ ایران به سرمربیگری سید مصطفی رضازاده از گیلان قهرمان شد.

نمایندگان گیلان درلیگ برتر فوتبال ساحلی

نمایندگان گیلان در هفته دوم دور برگشت لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران برابر حریفان خود یک برد و دو باخت کسب کردند، دراین بازی ها تیم لسمان مروارید خزر رشت به دلیل حاضرنشدن میهمان خود سیاه جامگان مشهد با اعلام داورسه برصفر برنده اعلام شد.

قوی سپید بندرانزلی در ساری سه بر دو مقابل فائزکاران فرح آباد این شهر شکست خورد و هوسم رودسر نیز در وقت های اضافه سه بر دو مغلوب میزبان خود شهرداری تبریز شد.

به این ترتیب تاپایان هفته دوم دور برگشت این رقابت ها، قوی سپید بندر انزلی با 14 امتیاز و تفاضل گل کمتر در مکان چهارم، لسمان مروارید خزر با 11 امتیاز درمکان پنجم و هوسم رودسرهمچنان با دو امتیاز درانتهای جدول گروه شمال قرار گرفتند.

درپنجمین دوره لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران 16تیم دردو گروه باهم مسابقه می دهند.