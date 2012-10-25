مالایی ها درمملکت خود به گدا تبدیل شده اند/از حزب حاکم حمایت کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری مالزین اینسایدر (Malaysian Insider) ماهاتیر محمد ، افزود: باید مالایی ها برای تقویت جایگاه خود با اتحاد و همبستگی از حزب حاکم (آمنو) با تمام اشکالاتش حمایت کنند.

وی با تاکید بر اینکه نژادپرست نیست ، افزود: تقسیم ثروت و فرصت های اقتصادی در مالزی باید به صورت عادلانه و با توجه بر ترکیب جمعیتی و نژادی انجام شود.

ماهاتیر در عین حال خواستار اتحاد مالایی ها شد و گفت: اقتصاد مالایی ها به سیاست وابسته است و تقویت سیاست مالزی راه را برای دستیابی به موفقیت اقتصادی هموار خواهد کرد.

در این کنگره که در مرکز تجارت جهانی پوترا در کوالالامپور برگزار شد، از شرکت های مالایی خواسته است با یک برنامه قوی در برنامه های کلان اقتصادی این کشور حضوری برجسته داشته باشند.

بر اساس قطعنامه پیشنهادی کنگره اقتصادی مالایی ها ، از دولت مالزی خواسته شده است که پروژه های اقتصادی دولتی با ارزش کمتر از یک صد میلیون رینگیت (هر دلار معال 3 رینگیت) به شرکت های مالایی واگذار شود.

رییس اتاق بازرگانی مالزی نیز طی سخنانی از سیاست های اقتصادی دولت انتقاد کرد و گفت: فاصله بین مالزیایی ها که اکثریت نژادی و میراث مالزی هستند با دیگر نژاد ها به طور فزاینده ای درحال افزایش است.

"سید علی العطاس" افزود: متاسفانه سازمان های دولتی روح و انگیزه خود برای کمک به کارآفرینان مالایی را از دست داده اند.

مالزی به عنوان یک کشور چند نژادی دارای اکثریت بیش از 60 درصدی مالایی است که اکثر غریب به اتفاق کارکنان سازمان های دولتی را مالایی ها تشکیل می دهند.

نژاد های چینی و هندی دیگر نژاد های این کشور را تشکیل می دهند که از مهاجرین به این کشور در زمان پیش از استقلال مالزی هستند.

چینی تبارهای مالزی به دلیل محدودیت اشتغال در مناصب دولتی ، بیشتر فعالیت های بخش خصوصی را به خود اختصاص داده اند و در بازار رقابت عرصه را بر شرکت های مالایی تنگ کرده اند.

