20 هزار دانش آموز همدانی در مدارس شبانه روزی تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسنی محتشم ظهر پنجشنبه در شورای آموزش و پرورش استان همدان اظهار کرد: 170 مدرسه با کد شبانه روزی در استان همدان وجود دارد که عمده مشکل آنها تأمین وسایل مورد نیاز دانش آموزان است.

وی عنوان کرد: مدارس شبانه روزی با فاصله کمتر از 20 کیلومتر که برای دانش آموزان مشکل مسیر و تردد وجود ندارد از بحث شبانه روزی خارج می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با رد موضوع اجباری کردن تأمین کامپیوتر توسط خانواده ها برای دانش آموزانی که در مدارس هوشمند تحصیل می کنند، افزود: با بررسی های صورت گرفته 95 درصد دانش آموزان مدارس هوشمندسازی شده در منزل خودشان مجهز به سیستم رایانه ای هستند و هیچ گونه اجباری برای انجام تکالیف با کامپیوتر توسط معلمان وجود ندارد.

وی با اشاره به اردوی راهیان نور و سانحه ای که برای دانش آموزان شهر بروجن پیش آمد، گفت: استان همدان برای حضور دانش آموزان در مناطق عملیاتی جنوب تمهدات مناسبی اندیشیده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته 250 هزار داشن آموز و فرهنگی به اردوی راهیان نور اعزام شدند که امسال برای اینکه مسیر برگشت کاوران به شب برخورد نکند بازدید از یکی از یادمان ها حذف شده تا قبل از ساعت هفت شب به استان برگردند.

حسنی محتشم دل نوشته های دانش آموزان را گویای اثرگذاری اردوی راهیان نور دانست و افزود: هیچ گونه نمره ای برای دانش آموزان به جهت حضور در راهیان نور اختصاص نیافته و این اعزام ها کاملا به صورت داوطلبانه صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: در سطح استان شاهد هیچ گونه ریزشی در مباحث درسی دانش اموزان به واسطه حضور در اردوی راهیان نور و مناطق عملیاتی نبودیم.

وی در پایان از برگزاری نمایشگاه هوشمندسازی مدارس در هفته آینده خبر داد و افزود: در این نمایشگاه شرکت های هوشمندسازی و دستگاه های مرتبط توانمندی های خود را به نمایش می گذارند.