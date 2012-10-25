هوشمند سازی 156 کلاس درس در 59 مرکز آموزشی اسلام آبادغرب

صدرالله بابلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هم اکنون چهار پروژه آموزشی با اعتبار نه میلیارد و 800 میلیون ریال در این شهرستان در حال احداث است.

وی افزود: این پروژه ها شامل دبستان سه کلاسه قباد شیان در روستای شیان اسلالم آباد غرب و با اعتبار بالغ بر دو میلیارد و 300 میلیون ریال، دبستان سه کلاسه شهید ملکی با اعتبار دو میلیارد و 500 میلیون ریال ، دبستان سه کلاسه امید روستای شاهینی با اعتبار دو میلیارد و 300 میلیون ریال و سالن چند منظوره فرهنگیان با اعتبار دو میلیارد و 700 میلیون ریال و پیشرفت فیزیکی 70 درصد در حال اجرا است.

فرماندار اسلام آباد ادامه داد: درمهرماه سالجاری اقدامات مهمی در حوزه آموزش و پرورش این شهرستان صورت گرفته که از این بین میتوان به اعزام 250 نفر از دانش آموزان این شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب کشور ،ویزیت رایگان فرهنگیان توسط پزشکان فرهنگی، برگزاری مانور ایمنی و زلزله در مدارس، کاهش کلاس های مقطع متوسطه از 208 کلاس به 176 کلاس و برگزاری طرح معلم همیار در مدارس متوسطه اشاره کرد.

وی با اشاره به نقش فرهنگیان درشکل گیری شخصیت افراد جامعه اشاره کرد و گفت: معلمین عزیز در کنار اولیا اساسی ترین و مهمترین تاثیر را در تربیت و تعلیم افراد جامعه دارند و این حساسیت می طلبد معلمین عزیز اعتقادات دینی و مذهبی را در کنار تعلیم دانش آموزان تقویت کنند.

وی افزود: در راستای هوشمند سازی مدارس شهرستان اسلام آباد غرب دونفر از خیرین این شهرستان مبلغ 15 میلیون ریال جهت خرید رایانه مجتمع های آموزشی دهستان شیان اهدا کرده اند.

وی در پایان در خصوص مصوبات جلسات شورای آموزش و پرورش شهرستان اسلام آباد غرب گفت: تامین سوخت زمستانی مدارس، آمادگی جهت برگزاری راهپیمایی 13 آبان، هوشمند سازی مدارس از مهمترین مصوبات آخرین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بود.

