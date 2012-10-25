نماز بالاترین نشانه عبادت و بندگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر پنجشنبه در مراسم بازگشایی نمایشگاه تخصصی نماز، با بیان اینکه افزود: باید ترویج نماز در جامعه را زنده کنیم و جوانان را با مسجد، خدا و نماز انس دهیم، چرا که جوانان با این مهم در مقابل تهاجم فرهنگی بیمه خواهند شد. نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان نگفت: عبادتی به کمال می‌رسد و انسان را به قرب الهی می‌رساند که اساسش معرفت باشد.

حجت الاسلام خاتمی افزود: برای رسیدن به عبادت و بندگی خالصانه و خاشعانه باید پیش از نماز به معرفت مناسب در مورد چرایی آن دست یافت.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه فرد باید بداند و متوجه باشد برای چه چیزی، چه کسی و چرا نماز می خواند، تا به این طریق با معرفتی متناسب با توانایی خود در مقابل خالق یکتا حاضر شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، گفت: تاکید دین مبین اسلام و ائمه معصومین(ع) بر اقامه به موقع نماز تا بدان حد بالا است که امام حسین(ع) در بحبوحه جنگ و درگیری نماز را بر تمامی کارها مقدم می دارد.

حجت الاسلام خاتمی افزود: در اقامه نماز هرچه معرفت و شناخت نسبت به خداوند متعال و علت اصلی اقامه آن بیشتر و عمیق تر باشد، بنده به درجات کمال و سعادت بیشتری دست می یابد.

همچنین دبیر ستاد اقامه آستان قدس حضرت معصومه (س) گفت: باید قبل از نماز، خدا را بشناسیم که این مهم جزو اسا‌سی‌ترین معرفت‌ها است.