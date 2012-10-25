نماز بالاترین نشانه عبادت و بندگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر پنجشنبه در مراسم بازگشایی نمایشگاه تخصصی نماز، با بیان اینکه افزود: باید ترویج نماز در جامعه را زنده کنیم و جوانان را با مسجد، خدا و نماز انس دهیم، چرا که جوانان با این مهم در مقابل تهاجم فرهنگی بیمه خواهند شد.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان نگفت: عبادتی به کمال میرسد و انسان را به قرب الهی میرساند که اساسش معرفت باشد.
حجتالاسلام محمدباقر نبینژاد افزود: این نمایشگاه دارای غرفههای خداشناسی، فرهنگ فاطمی، نماز، عفاف با نگاه به شخصیت حضرت زهرا (س) و الگوسازی ایشان و غرفههایی در جهت آشنایی با علمایی که در سختترین شرایط، فریادرس و دادرس اسلام بودهاند.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در رأس جبهه مبارزه بر علیه کفر است که این شخصیت والا و بزرگوار از جمله علمایی هستند که دادرس اسلام میباشند.
حجت الاسلام نبی نژاد افزود: این نمایشگاه در حرم حضرت معصومه (س) با 2500 بازدیدکننده آثار و برکات زیادی را در برداشت و با تقاضای زیادی در سطح کشور مواجه شد.
وی ادامه داد: این نمایشگاه در ارومیه، دانشگاه پیامنور و مشهد، همزمان با اجلاس سراسری نماز در کرمانشاه و هماکنون نیز در زنجان برگزار شده است.
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