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۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۳۶

حجت الاسلام خاتمی:

نماز بالاترین نشانه عبادت و بندگی است

نماز بالاترین نشانه عبادت و بندگی است

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه زنجان گفت: نماز بالاترین نشانه عبادت و بندگی است و انسان را در مسیر سعادت و کمال قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر پنجشنبه در مراسم بازگشایی نمایشگاه تخصصی نماز، با بیان اینکه  افزود: باید ترویج نماز در جامعه را زنده کنیم و جوانان را با مسجد، خدا و نماز انس دهیم، چرا که جوانان با این مهم در مقابل تهاجم فرهنگی بیمه خواهند شد.

 نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان نگفت: عبادتی به کمال می‌رسد و انسان را به قرب الهی می‌رساند که اساسش معرفت باشد.

حجت الاسلام خاتمی افزود: برای رسیدن به عبادت و بندگی خالصانه و خاشعانه باید پیش از نماز به معرفت مناسب در مورد چرایی آن دست یافت.
 
حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه فرد باید بداند و متوجه باشد برای چه چیزی، چه کسی و چرا نماز می خواند، تا به این طریق با معرفتی متناسب با توانایی خود در مقابل خالق یکتا حاضر شود.
 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، گفت: تاکید دین مبین اسلام و ائمه معصومین(ع) بر اقامه به موقع نماز تا بدان حد بالا است که امام حسین(ع) در بحبوحه جنگ و درگیری نماز را بر تمامی کارها مقدم می دارد.
 
حجت الاسلام خاتمی افزود: در اقامه نماز هرچه معرفت و شناخت نسبت به خداوند متعال و علت اصلی اقامه آن بیشتر و عمیق تر باشد، بنده به درجات کمال و سعادت بیشتری دست می یابد.
 
همچنین دبیر ستاد اقامه آستان قدس حضرت معصومه (س) گفت: باید قبل از نماز، خدا را بشناسیم که این مهم جزو اسا‌سی‌ترین معرفت‌ها است.

حجت‎الاسلام محمدباقر نبی‎نژاد افزود: این نمایشگاه دارای غرفه‎های خداشناسی، فرهنگ فاطمی، نماز، عفاف با نگاه به شخصیت حضرت زهرا (س) و الگوسازی ایشان و غرفه‌‎هایی در جهت آشنایی با علمایی که در سخت‎ترین شرایط، فریادرس و دادرس اسلام بوده‌اند.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در رأس جبهه مبارزه بر علیه کفر است که این شخصیت والا و بزرگوار از جمله علمایی هستند که دادرس اسلام می‌باشند.

حجت الاسلام نبی نژاد افزود: این نمایشگاه در حرم حضرت معصومه (س) با 2500 بازدیدکننده آثار و برکات زیادی را در برداشت و با تقاضای زیادی در سطح کشور مواجه شد.

وی ادامه داد: این نمایشگاه در ‎ارومیه، دانشگاه پیام‎نور و مشهد، هم‌زمان با اجلاس سراسری نماز در کرمانشاه و هم‌اکنون نیز در زنجان برگزار شده است.

کد مطلب 1728545

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