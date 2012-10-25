افشاگری خبرنگار سی ان ان درباره پوشش گمراه کننده وقایع بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، "آمبر لاین" خبرنگار زن سابق شبکه آمریکایی سی ان ان در گفتگو با روسیا الیوم از پرداخت رشوه های کلان توسط رژیم آل خلیفه به شبکه سی .ان.ان برای پوشش گمراه کننده و هدفمند وقایع این کشور، پرده برداشت.

وی در این باره اظهار داشت: فیلم مستندی که من 6 ماه پیش درباره اعتراضات در بحرین تهیه و تولید کرده بودم برای بینندگان جهانی سی ان ان پخش نشد و تنها نسخه ای از آن برای شهروندان آمریکایی به نمایش درآمد.

آمبر لاین افزود: با وجود اینکه تغییر دادن گزارشها در سی ان ان ممنوع است اما مقامات این شبکه در مقابل دریافت مبالغی به ارائه تصویری مناسب از بحرین روی آوردند.

وی تاکید کرد: پخش گزارشهای خریداری شده از سوی دولتهای مختلف به اصطلاح "آگهی تبلیغاتی دیکتاتورها" خوانده می شود که سی ان ان این آگهیها را به نفع دولت بحرین به نمایش درمی آورد.

خبرنگار سابق سی ان ان با غیر حرفه ای و غیر اخلاقی دانستن این اقدامات تاکید کرد: البته سی ان ان در پخش این گونه گزارشها به نفع دولتهای گرجستان و قزاقستان نیز سابقه دارد.

آمبر لاین افزود: به عنوان مثال اخیرا در حالی که شکنجه پزشکان و خبرنگاران بحرینی در زندانها ادامه داشت، خبرنگاری به نام "ریچارد کوئست" از سوی مقامات شبکه سی ان ان مجبور به تهیه گزارشی از انسانهای شاد و خوشبخت در بحرین شده است.

خبرنگار سابق این شبکه آمریکایی با تاکید بر اینکه هم اکنون دسترسی به واقعیتها در بحرین برای مردم آمریکا سخت شده است، افزود: رسانه های آمریکایی تصویر بسیار بدی از ایران و سوریه ترسیم می کنند اما به وقایع دردناک بحرین و عربستان اشاره ای نمی کنند.