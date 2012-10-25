93 درصد اشتغال کشور در صنایع کوچک محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش سراسری کالای ایرانی ظهر پنجشنبه با حضور فخرالله مولایی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، احمد عجم استاندار قزوین،‌ روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام صادقی دادستان عمومی و انقلاب استان، عبدالقهار ناصحی مدیرعامل شرکت شهرک های نصعتی استان، حسن جمشیدی ها رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدیران دستگاههای اجرایی و جمعی از صنعتگران و تولیدکنندگان در سالن آمفی تئاتر دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.

فخرالله مولایی در این همایش گفت: جایگاه صنایع کوچک در ایجاد اشتغال بسیار مهم و تاثیر گذار است و توانسته سهم زیادی را در این بخش بر عهده گیرد.

فعالیت 74 هزار واحد کوچک صنعتی/ تامین 93 درصد اشتغال کشور

وی افزود:‌ در حال حاضر 85 هزار واحد صنعتی در کشور فعالیت می کنند که 74 هزار واحد آن در زمره صنایع کوچک بشمار می رود.

مولایی تصریح کرد: 93 درصد از اشتغال کشور در صنایع کوچک و تنها سه درصد در بخش صنایع بزرگ تامین شده است که اهمیت این کار بزرگ را نشان می دهد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: دو میلیون و 500 هزار نفر در صنایع کوچک و 600 هزار نفر در صنایع بزرگ مشغول به کار هستندد که مجموعا سه میلیون نفر در بخش صنعت فعالیت می کنند.

904 شهرک صنعتی فعال در کشور

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران یادآورشد: در سراسر کشور 904 شهرک و ناحیه صنعتی تاسیس شده است که 28 هزار واحد صنعتی در آنها فعالیت می کنند و این واحدها از شهرستانهای کوچک تا کلان شهرها پراکنده شده و به آبادانی و درآمدزایی افراد کمک کرده است.

این مسئول تصریح کرد: با بهره گیری از ظرفیت های موجود در شهرک های صنعتی می توانیم با تدبیر و تحقق یک انقلاب صنعتی به توسعه پرشتاب کشور کمک کنیم.

وی گفت: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید اقتصاد مقاومتی، مصرف کالای ایرانی در اولویت برنامه ریزی مسئولان قرار گیرد و با حمایت همه جانبه از تولیدات داخلی زمینه تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری فراهم شود.

مصرف کالای ایرانی، تقویت هویت ملی

مولایی اظهارداشت: باید با انطباق فکری، هم اندیشی، نوآوری، تمام انرژی خود را در حمایت از تولیدات داخلی بکار گیریم و با انقلابی اساسی در صنعت وتولید غرور ملی را تقویت کنیم.

وی افزود: حمایت از کالای ایرانی و تولیدات داخلی احترام به هویت ایرانی و تقویت غرور ملی است و موجب استقلال کشور می شود.

این مسئول افزود: اگر سرمایه گذار را یک ثروت ملی بدانیم با حمایت جدی از آن می توانیم ضمن حفظ جایگاه ارزشمند کارآفرینان به ایجاد اشتغال پایدار کمک کنیم.

وی از تولیدکنندگان ایرانی به عنوان مجاهدان اقتصادی یاد کرد و گفت: با حفظ جایگاه تولیدکنندگان داخلی قادریم انگیزه لازم را برای صادرات کالا به اقصی نقاط جهان در واحدهای تولیدی ایجاد کنیم و فرهنگ ایرانی را در دنیا ترویج دهیم.

مولایی بیان کرد: در شرایطی که دشمنان با تحریم و فشارهای اقتصادی تلاش می کنند به ما آسیب بزنند نقش تولیدکنندگان در دور زدن تحریم ها و برقراری ارتباط با بازارهای جهانی بسیار مهم و تعیین کننده است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اظهارداشت: تولیدکنندگان ایرانی در اقتصاد مقاومتی نقش اساسی دارند و می توانند به افزایش صادرات غیرنفتی کمک کنند.

موانع تولید را برطرف می کنیم

مولایی یادآورشد: مسئولان باید با همه توان برای رفع موانع تولیدکنندگان داخلی از جمله تامین نقدینگی اقدام کنند و انگیزه لازم را برای تقویت تولید محصولات ایرانی فراهم کنند.

این مسئول بیان کرد: با تزریق نقدینگی و افزایش کیفیت محصول، آموزش نیروی انسانی، کاهش قیمت تمام شده می توان زمینه تقویت مصرف کالای ایرانی را فراهم کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر کیفیت محصول ایرانی بالا برود مصرف کنندگان هم اعتماد بیشتری به محصولات داخلی پیدا می کنند و مطمئن باشید غرور ملی اجازه نخواهد داد تا سبد خانوارهای ایرانی از کالای خارجی پر شود و مردم برای کمک به اشتغال کشور در مصرف تولید داخلی همت خواهند کرد.

ثروت خود را به جیب بیگانگان نریزیم

وی بیان کرد: غرور ملی ایجاب می کند تا ثروت خود را به جیب تولیدکننده خارجی نریزیم بلکه از سرمایه گذار ایرانی حمایت کنیم تا به اشتغال کشور کمک کنیم تا این فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

مولایی از برپایی نمایشگاه کالای ایرانی در قزوین به عنوان حرکتی ارزشمند یاد کرد و افزود: این نمایشگاه با استقبال خوب مردم قزوین روبرو شده و گرایش عموم را به کالاهای مرغوب نشان داد که می تواند به صورت حرکتی الگویی در سایر مناطق کشور هم برپا شود.

این مسئول از دست اندرکاران برگزاری همایش و نمایشگاه مصرف کالای ایرانی در استان قزوین تقدیر کرد.