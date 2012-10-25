تعلیق تولید سیستم های موشکی گنبد آهنین با وجود کمک های گزاف آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، اسرائیل نشنال نیوز در گزارشی به نقل از یدیعوت آحارونوت نوشت: تولید سیستم های موشکی گنبد آهنین به حالت تعلیق در آمده است.

یدیعوت آحارونوت مدعی شده است که تعلیق تولید سیستم های موشکی با وجود اثبات توانمندی این سیستم ها صورت می گیرد.

انتشار این خبر درحالیست که کنگره آمریکا از اختصاص کمک مالی 860 میلیون دلاری کشورش برای تقویت سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین رژیم صهیونیستی خبر داده بود.

سیستم موشکی گنبد آهنین دارای 3 بخش است؛ یک رادار ردیابی موشک، یک مرکز کنترل و یک بخش شلیک موشک. شکل اولیه این سیستم که به‌ صورت موشکهای پاتریوت آمریکا در سرزمینهای اشغالی و عربستان به کار گرفته می ‌شد، توانست موشکهای اسکاد پرتاب‌ شده توسط عراق را ردیابی و نابود کند.

بعد از تجربه جنگ لبنان و شکست ارتش اسرائیل در مقابل حزب ‌الله، رژیم صهیونیستی به ‌طور جدی به فکر تقویت سیستم دفاع موشکی خود افتاد. این رژیم پیش ازاین سیستم دوربرد موسوم به پیکان را طراحی کرده‌ بود اما بعد ازجنگ لبنان، تصمیم گرفت که با سرمایه‌ گذاری سنگینی، سیستم گنبد آهنین را طراحی و تولید کند.

هزینه طراحی و استقرار این سیستم بیش از یک میلیارد یورو برآورد شده‌ است. این سیستم در داخل رژیم صهیونیستی منتقدان زیادی دارد. هر کدام از موشکهای این سیستم هزینه‌ ای معادل 25 هزار یورو دارد و این درحالی است که قرار است این سیستم موشکهایی را که بسیار ارزان ‌قیمت تر هستند و کمتر از چند صد یورو ارزش دارند، منهدم کند.