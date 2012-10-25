  1. ورزش
۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۰۸

هفته سیزدهم لیگ برتر؛

تساوی پیکان و ذوب آهن در پایان نیمه اول

تیم‌های فوتبال پیکان و ذوب آهن در اولین مسابقه هفته سیزدهم لیگ برتر در پایان نیمه اول به تساوی رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پیکان و ذوب آهن از ساعت 15:15 امروز پنجشنبه در ورزشگاه تختی تهران به مصاف هم رفتند که این دو تیم در پایان نیمه اول به تساوی یک بر یک رسیدند.

محسن مسلمان دقیقه هفت برای ذوب آهن گل زد و محمدرضا طهماسبی در دقیقه 35 از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشاند.

در این بازی پربرخورد که قضاوت آن بر عهده جواد شرفی است، شش بازیکن از دو تیم کارت زرد گرفتند. روح الله سلطانی، "فریرا" و حمیدرضا دیوسالار از پیکان و سپهر حیدری، پیام صادقیان و سینا عشوری از ذوب آهن با کارت زرد داور جریمه شدند.

