هفتاد و یکمین پروژه ورزشی خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندارخراسان جنوبی صبح پنج شنبه در مراسم بهره برداری از این پروژه در جمع مردم روستای چنشت گفت: از ابتدای دولت نهم تا کنون اعتباری بالغ بر 27 میلیارد تومان در بحث احداث پروژه های ورزشی در استان هزینه شده است.

قهرمان رشید سرانه فضاهای ورزشی در استان را یک متر و 3 سانتی متر دانست و تصریح کرد: سرانه فضاهای ورزشی در شهرستان سربیشه یک متر و72 سانتی متر است که از میانگین استانی بالاتر است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شش پروژه ورزشی در سطح استان با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان در حال اجرا است، گفت: این پروژه ها تا دهه فجر سال جاری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه دولت خدمتگزار همچنان که در بخش های مختلف در ارائه خدمات سرآمد بوده و تلاش های وافری انجام داده است، گفت: در حوزه ورزش نیز در دولت نهم ودهم تلاش های بسیار ارزنده ای صورت گرفته که قابل تقدیر است.

گردشگری از اولویت های استان در رسیدن به توسعه متوازن

استاندار خراسان جنوبی توسعه گردشگری را یکی از محورهای توسعه استان دانست و تصریح کرد: با توجه به زمینه های مناسبی که در استان وجود دارد همچون آثار باستانی، امامزادگان و مجموعه بناهای تاریخی، توسعه گردشگری می بایست به جد مورد توجه قرار گیرد.

رشید کویر نوردی، ستاره شناسی و نجوم را از دیگر اهداف گردشگری در استان دانست و تصریح کرد: با توجه به این پتانسیل ها گردشگری از اولویت های برنامه های کاری در استان در زمینه رسیدن به توسعه متوازن و همه جانبه است.

وی با اشاره به اینکه چنشت یکی از روستاهای هدف گردشگری است افزود: در راستای توجه و توسعه گردشگری در این روستا اعتباراتی در سال جاری برای توسعه امامزاده این روستا گذاشته شده و برای غار موجود در این روستا نیز در سال آینده اعتبارات مناسبی تخصیص خواهد یافت.

وی با اشاره به موضوع تامین آب روستای چنشت گفت: بحث تامین آب به صورت میان مدت با تامین اعتبار آن حداکثر تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.

رشید در خصوص تسریع در اجرای طرح هادی روستای چنشت نیز عنوان کرد: با توجه به اینکه 10 تا 15 درصد ازکار انجام شده است در سال آینده با تامین اعتبار، اجرای این پروژه نیز تسریع خواهد یافت.

وی از آغاز عملیات مرمت پنج قنات در روستای چنشت تا پایان سال جاری خبرداد و بیان داشت: در خصوص طرح آبیاری قطره ای نیز کمک هایی از محل کارگروه توسعه بخش کشاورزی به این حوزه انجام خواهد شد.

رشید ادامه داد: دولت مصمم است با گسترش خدمات در روستاها از مهاجرت روستاییان جلوگیری کند که در این راستا همه مسئولان دستگاه های اجرایی باید کمک کنند تا این امر در تمامی روستاها محقق شود و زمینه برای استفاده نسل های آینده از تمامی امکانات فراهم شود.

سالن ورزشی کوهستان در روستای چنشت در زمینی به مساحت 900مترمربع و با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 990 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی به بهره برداری رسید.