تنها 21 درصد اعتبارات طرحهای کشاورزی اردبیل مصوب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه کشاورزی استان خواستار افزایش اعتبارات تسهیلات بانکی شد و اضافه کرد: از مدیران مرتبط استان می خواهم با تلاش و همکاری بیشتر این میزان را تا ماه اینده به بیش از 50 درصد افزایش دهند.

وی سهم اعتبارات طرحهای کشاورزی استان را هزار و 320 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: طی شش ماه گذشته در مجموع سه هزار و 412 طرح با اعتبار هزار و 740 میلیارد ریال به بانکها معرفی شده که از این تعداد هزار و 106 طرح با اعتبار 310 میلیارد ریال مصوب شده است.

عدم پرداخت 1200 میلیارد ریال از اعتبارات کشاورزی اردبیل

استاندار اردبیل با اشاره به عقد قرارداد 719 طرح کشاورزی با اعتبار 169 میلیارد از این تعداد ریال یادآور شد: با این وجود و از تعداد کل طرحهای معرفی شده و مصوب و عقد قرارداد تنها تسهیلات 677 طرح با اعتبار 126 میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی با اشاره به عدم پرداخت هزار و 200 میلیارد ریال از اعتبارات تخصیص یافته به استان از ابتدای سال جاری تاکنون متذکر شد: برای جبران عقب ماندگیها در این حوزه باید تا پایان سال جاری هر ماه 300 میلیارد ریال تسهیلات تزریق شود.

نیکزاد با بیان اینکه نباید این اعتبارات برگشت بخورد، ادامه داد: نگرانی ما این است که ابلاغیه ای بیاید و اعتبارات مصوب نشده و پرداخت نشده را برگشت بزند که در این صورت نمی توان خسارت وارده را جبران کرد.

افزایش تولید راهکار مقابله با تحریمها است

وی بحث اقتصادی را از مسایل مهم کشور در برهه کنونی برشمرد و یادآور شد: غرب با تحریمهای اقتصادی می خواهد کشور را به لحاظ اقنصادی زمین بزند که باید برای جلوگیری از این امر در زمینه افزایش تولید و واحدهای تولیدی تلاش کنیم.

به گفته استاندار اردبیل اجرای طرحهای کشاورزی، ایجاد پروژه های صنایع تبدیلی، گاوداری، توسعه اراضی و... از جمله فعالیتهایی است که باید در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان مشکلات متقاضیان تسهیلات بالای هزار و 250 میلیارد ریال در استان عنوان کرد: برای پرداخت این میزان تسهیلات در استان مشکل داریم و باید پرونده های آنها در مرکز مورد بررسی قرار گیرد، اما اینگونه متقاضیان باید مطالعه کنند که اگر تسهیلات درخواستی را می توانند کاهش دهند این مشکلات برطرف خواهد شد.

نیکزاد تعداد طرحهای بیش از هزار میلیارد ریال تسهیلات را بیش از 10 مورد عنوان کرد و تاکید کرد: باید بانکهای عامل و سازمان جهادکشاورزی با دقت و البته سرعت این طرحها را بررسی و نتیجه را اعلام کنند.

