نقدینگی پروژه های ساخت و ساز در حوزه منابع آبی دربودجه 91 بی نظیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک دلفانی معاون برنامه ریزی استانداری در جلسه ای با فرمانداران شهرستان های کرمانشاه ضمن تشریح و تبیین اعتبارات بودجه 91، گفت: به میمنت سفر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی )به استان کرمانشاه در پاییز سال گذشته؛ هم اکنون شاهد رشد چشمگیر و قابل توجهی درافزایش اعتبارات بودجه در سال 91 هستیم.

وی افزود: نقدینگی پروژه های ساخت و ساز در حوزه منابع آبی دربودجه 91 بی نظیراست که توقف وتعلل کاری در اجرای این پروژه ها به هیچ عنوان قابل قبول و پذیرفتنی نیست.

وی ادامه داد: بهره برداری از بعضی از پروژه ها ی استانی نیاز به زمان دارد لذا همه مدیران و مسولین باید تلاش کنند تا این پروژه ها هر چه سریعتر به بهره داری رسیده و در اختیار رفاه حال مردم شریف استان کرمانشاه قرار گیرند.

معاون برنامه ریزی استانداری در ادامه خطاب به فرمانداران و بخشداران، گفت: سالجاری که از سوی رهبر معظم انقلاب مزین به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی شده است باید بیش از پیش در جهت تحقق شعار امسال و خودکفایی اقتصاد ملی گام برداریم.

وی در ادامه سخنان خود طرح توسعه کشاورزی را فرصت مغتنمی برای تحول در این بخش عنوان کرد و گفت: طرح مذکور از خدمات ارزنده دولت مهر است که از پرتو آن پتانسل ها و ظرفیت های بخش کشاورزی در استان ها در مسیر توسعه و بالندگی کشور و اشتغال جوانان بکار گرفته خواهد شد. وی در پایان از عملکرد بانک کشاورزی استان به خاطر ارائه خدمات و تسهیلات بهتر به متقاضیان طرح مذکور ، تقدیر و تشکر به عمل آورد.



