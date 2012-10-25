جلسه هیات مدیره پرسپولیس برگزار شد/ تاکید اعضا بر دوری تیم از حاشیه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه درباره وضعیت کنونی تیم فوتبال پرسپولیس و سایر مسائل باشگاه بحث و تبادل نظر شد. اعضای هیات مدیره از رشد تیم ابراز رضایت کردند و کسب 7 امتیاز از سه بازی اخیر را رضایت بخش دانستند. آنها ابراز امیدواری کردند این روند ادامه پیدا کند.

فدا حسین مالکی رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در این باره گفت: نتایج اخیر رضایت هواداران را در بر داشته و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد تا پرسپولیس به جایگاه واقعی خود برسد. به طور حتم دوری از حواشی و آرامش بیشتر زمینه ساز کسب موفقیت‌های بیشتر خواهد بود و در نتیجه خوشحالی و رضایت هر چه بیشتر هواداران را در پی خواهد داشت.

همچنین در این نشست مهدی تاج رئیس سازمان فوتبال پرسپولیس درباره تیم های فوتبال بزرگسالان و پایه پرسپولیس گزارشی ارائه کرد و درباره برنامه‌های انجام شده برای هر چه بهتر شدن و توسعه تیم های فوتبال و پیشرفت‌شان توضیحاتی ارائه کرد.

تاج گفت: در راستای سیاست‌های باشگاه و هیات مدیره مبنی بر برنامه‌ریزی تیم‌های بزرگسالان و پایه اقداماتی را انجام داده است که با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد این موارد در جلسات بعدی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.