  ورزش
۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۵۰

تاج گزارش داد/

جلسه هیات مدیره پرسپولیس برگزار شد/ تاکید اعضا بر دوری تیم از حاشیه

هیات مدیره باشگاه پرسپولیس به ریاست فدا حسین مالکی تشکیل جلسه داد و اعضای حاضر در این جلسه به دوری از حواشی و آرامش بیشتر تیم تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه درباره وضعیت کنونی تیم فوتبال پرسپولیس و سایر مسائل باشگاه بحث و تبادل نظر شد. اعضای هیات مدیره از رشد تیم ابراز رضایت کردند و کسب 7 امتیاز از سه بازی اخیر را رضایت بخش دانستند. آنها ابراز امیدواری کردند این روند ادامه پیدا کند.

فدا حسین مالکی رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در این باره گفت: نتایج اخیر رضایت هواداران را در بر داشته و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد تا پرسپولیس به جایگاه واقعی خود برسد. به طور حتم دوری از حواشی و آرامش بیشتر زمینه ساز کسب موفقیت‌های بیشتر خواهد بود و در نتیجه خوشحالی و رضایت هر چه بیشتر هواداران را در پی خواهد داشت.

همچنین در این نشست مهدی تاج رئیس سازمان فوتبال پرسپولیس درباره تیم های فوتبال بزرگسالان و پایه پرسپولیس گزارشی ارائه کرد و درباره برنامه‌های انجام شده برای هر چه بهتر شدن و توسعه تیم های فوتبال و پیشرفت‌شان توضیحاتی ارائه کرد.

تاج گفت: در راستای سیاست‌های باشگاه و هیات مدیره مبنی بر برنامه‌ریزی تیم‌های بزرگسالان و پایه اقداماتی را انجام داده است که با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد این موارد در جلسات بعدی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
 
در پایان این جلسه اعضای هیات مدیره از کلیه بزرگان پرسپولیس، پیشکسوتان خواستند که با درایت و بردباری ضمن حمایت از تیم و باشگاه از پرداختن به مسایل حاشیه ای اجتناب کنند تا تیم محبوبشان در فضایی کاملا مناسب به پبروزی‌هایش ادامه داده و روندی که در هفته های اخیر طی شده، ادامه یابد.
