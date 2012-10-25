توسعه ورزش های همگانی موجب تعالی روح و جسم همه اقشار جامعه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی در اولین جلسه شورای ورزش همگانی استان افزود: یکی از برنامه های اصلی دولت در زمینه ورزش، توسعه ورزش های همگانی است و هدف اصلی جلسات شورای ورزش همگانی استان، ساماندهی توسعه فعالیت ها و جلوگیری از پراکندگی و موازی کاری دستگاهها در این زمینه است.

علی محمد گلستانی فرد با اشاره به منویات مقام معظم رهبری درمورد توسعه ورزش همگانی و با تأکید به اینکه یکی از مهم ترین ابزارهای توسعه و تعالی روح و جسم، پرداختن به ورزش های همگانی است، افزود: توسعه ورزش های همگانی باعث تعالی روح و جسم همه اقشار جامعه و مانع هجمه های دشمن در جهت آسیب های اجتماعی جوانان می شود.

وی با اشاره به تفاوت ورزش همگانی با ورزش های قهرمانی بیان کرد: ورزش همگانی همه سنین و اقشار جامعه را تحت پوشش قرار می دهد و باید با برنامه ریزی های درست و ساختار منسجم زمینه حضور حداکثری مردم را در این زمینه فراهم کنیم.

وی ادامه داد: یکی از آسیب هایی که در بحث توسعه ورزش های همگانی مطرح است تمرکز بر جایزه برای شرکت مردم است که می بایست جوایزی که در همایش های پیاده روی داده می شود وسایل ورزشی و درجهت توسعه ورزش باشد.

گلستانی فرد به راهکارهای مختلف برای توسعه ورزش های همگانی اشاره کرد و بیان داشت: توسعه ورزش محلات، فعال سازی بوستان ها، برگزاری ورزش های صبحگاهی و ایجاد پیست های دوچرخه سواری در توسعه ورزش های همگانی مؤثر خواهد بود.

معرفی برترین های مسابقات پینگ پنگ آزاد استان

امیر حسین عباسپور قهرمان مسابقات پینگ پنگ آزاد استان شد.

مسابقات پینگ پنگ آزاد استان با حضور 21 پینگ پنگ باز از شهرستان های بیرجند، قاین و فردوس بصورت تک حذفی در سالن ورزشی شهید سرحدی برگزار شد.

در پایان این مسابقات امیر حسین عباسپور و مصطفی ابراهیم آبادی اول و دوم و حسین رفیعی و امید عباسپور مشترکاً سوم شدند.

امیر حسین عباسپور از ابتدای سال جاری تا کنون کسب چهار مقام اول در مسابقات کشوری و عضویت تیم باشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی تهران را در کارنامه کاری خود دارد.

حضور تیراندازان استان در مسابقات بین المللی جایزه بزرگ تهران

نجمه خدمتی نوجوان ملی پوش استان که از 24 مهر در اردوی تیم ملی به سر می برد به همراه الهی در مسابقات بین المللی جایزه بزرگ تهران حضور دارند.

این مسابقات از 30 مهرماه به مدت سه روز در مجموعه سالن های فدراسیون تیراندازی با حضور هفت کاروان از کشورهای هند، عمان، مجارستان، سوئد، مغولستان، پاکستان و ایتالیا برگزار می شود .

کسب مقام دوم مسابقات دو ومیدانی قهرمانی کشور توسط ورزشکاران استان

مسابقات دوو میدانی قهرمانی برترین های جوانان کشور به میزبانی شهر اهواز برگزار شد.

در پایان این مسابقات محمود سیف الهی در ماده های 100 متر و 200 متر مقام دوم و امیر حسین بذرافشان در 400 متر سرعت مقام دوم را کسب کردند.

در مسابقات قهرمانی برترین های نونهالان کشور نیز که در زاهدان برگزار شد امین عبدالهی در ماده پرش طول مقام سوم را از آن خود کرد .