کسب مقام اول ورزشکار گرمساری در فستیوال جهانی هنرهای رزمی کیک بوکسینگ

نبی ظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حسین علیزاده ورزشکار ووشوکار گرمساری نفر اول فستیوال جهانی هنرهای رزمی در کیک بوکسینگ شد و افتخار دیگری بر مقام های قبلی خود در مسابقات جهانی کسب کرد.

وی گفت: علیزاده در این مسابقات که از 28 مهر ماه تا اول آبان در کیش برگزار شد در بخش تورنمنت این بازی ها با حریف هایی از کشور های هند، فلاند و ایران به رقابت پرداخته است.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان گرمسار در خاتمه تصریح کرد: این ورزشکار موفق به کسب رتبه دوم شد و در بازی حرفه ای نیز در رقابتی سخت حریف روسی را مغلوب توانایی و زیرکی خود کرد و موفق به کسب مقام قهرمانی شد.