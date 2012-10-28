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۷ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۵۳

ظفری در گفتگو با مهر:

کسب مقام اول ورزشکار گرمساری در فستیوال جهانی هنرهای رزمی کیک بوکسینگ

کسب مقام اول ورزشکار گرمساری در فستیوال جهانی هنرهای رزمی کیک بوکسینگ

گرمسار-خبرگزاری مهر: سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان گرمسار از کسب مقام قهرمانی یک ورزشکار گرمساری در فستیوال جهانی هنرهای رزمی در رشته کیک بوکسینگ خبر داد.

نبی ظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حسین علیزاده ورزشکار ووشوکار گرمساری نفر اول فستیوال جهانی هنرهای رزمی در کیک بوکسینگ شد و افتخار دیگری بر مقام های قبلی خود در مسابقات جهانی کسب کرد.

وی گفت: علیزاده در این مسابقات که از 28 مهر ماه تا اول آبان در کیش برگزار شد در بخش تورنمنت این بازی ها با حریف هایی از کشور های هند، فلاند و ایران به رقابت پرداخته است.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان گرمسار در خاتمه تصریح کرد: این ورزشکار موفق به کسب رتبه دوم شد و در بازی حرفه ای نیز  در رقابتی سخت حریف روسی را مغلوب توانایی و زیرکی خود کرد و موفق به کسب مقام قهرمانی شد.

کد مطلب 1728591

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