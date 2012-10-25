ثبت 22 مورد تلفات منجر به فوت در جاده اردبیل - سرچم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر زاده بعد از ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از مرکز اورژانس اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: علاوه بر این در شش ماهه اول سال جاری در جاده سرچم شش مورد حادثه ویژه نیازمند مداخله مرکز فوریت، اتفاق افتاده است.

به گفته وی تمامی حوادث حادثه ویژه توصیف نمی شود و یک حادثه باید ابعاد گسترده ای از آسیب در بر داشته باشد تا برای فورتیهای پزشکی به عنوان حادثه ویژه بیان شود.

جعفر زاده با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات در کاهش حوادث آموزش همگانی و فرهنگ سازی است، ادامه داد: آموزش می تواند تاثیر قبال توجهی در کاهش حوادث و صدمات آن به خصوص در نقاط حادثه خیز مانند جاده ها داشته باشد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان برنامه های این دستگاه اجرایی در راستای ارتقا فرهنگ عمومی در برخورد با حوادث را آموزش دو هزار و 534 نفر از کارکنان دولتی برشمرد.

وی افزود: مربیان افتخاری که دورهای تخصصی را طی کرده اند به گروه هدف آموزش کمکهای اولیه داده اند تا در هنگام بروز حوادث افراد بتوانند کنترل بیشتری در مدیریت صحنه حادثه داشته باشند.

جعفر زاده این آمار را جدای از آمار ارائه شده توسط هلال احمر استان دانست و متذکر شد: اگر قبلا مشابه این آمار از سوی مسئولان هلال احمر ذکر شده اختلاطی در آمار گروه آموزش دیده این دستگاه نداشته و ارتباطی به آن ندارد.

